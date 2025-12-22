Aquestes són les 12 raons que fan que el 31 de desembre sigui la Diada de Mallorca independentment de si aquesta data té o no el reconeixement del Consell de Mallorca.
- El 31 de desembre és la festa cívica més antiga d'Europa. Quin privilegi poder dir que la nostra Diada és la celebració civil degana d'Europa.
- Des de fa segles, des del mateix segle XIII, les generacions de mallorquins que ens han precedit, ja han triat el 31 de desembre com el dia de commemoració col·lectiva dels nostres orígens com a poble.
- El 31 de desembre va ser celebrat a tots els racons de Mallorca fins que, entrat el segle XVIII, després de la guerra de Successió, la Nova Planta (que no pogué acabar amb la festa) el reduí a la festa de Ciutat.
- Perquè dia 31 de desembre és, per tradició, per història i per adhesió popular la Diada de Mallorca.
- Perquè el dia en què commemoram l’entrada de Jaume I a Palma i per tant que recordam els nostres orígens com a poble, és a dir, d’on venim, també és un bon dia per recordar qui som (ja se sap allò de «qui perd els orígens, perd identitat») i, sobretot, per plantejar-nos cap a on anam.
- No hi ha cap data més rellevant en la història de Mallorca que el 31 de desembre de 1229.
- És una commemoració coneguda i arrelada dins l'imaginari col·lectiu.
- Ens agermana amb Menorca i Eivissa, que també han triat com a Diada la data de la conquesta catalana.
- Ens agermana amb el País Valencià que té la data d'entrada del rei En Jaume a la capital (9 d'octubre) com a Diada de tot el País.
- En els darrers quaranta anys ha estat la data a l'entorn de la qual s'han produït mobilitzacions populars de reivindicació dels nostres drets col·lectius.
- Des de fa vint anys, gràcies a l'impuls de l'OCB, es torna a commemorar a tots els municipis de Mallorca.
- És la millor data per, a partir de la reflexió conscient sobre el nostre passat, llançar un missatge de cohesió social i futur en llibertat.