Contra lespoli i els atacs a la llengua, Mallorca reivindica autodeterminació

31-D
Contra lespoli i els atacs a la llengua, Mallorca reivindica autodeterminació

Milers de persones han omplert els carrers de Palma per defensar el 31 de desembre com a Diada de Mallorca i reclamar autodeterminació, drets socials i dignitat davant les polítiques reaccionàries i colonials.

31/12/2025 Política

Milers de persones han tornat a omplir els carrers aquest dimarts per reivindicar la Diada de Mallorca com una jornada de lluita i no com un mer acte folklòric. La mobilització, marcada per una forta presència juvenil, ha situat l’autodeterminació com a resposta política a l’espoli, la crisi d’habitatge, la massificació turística i els atacs contra la llengua catalana, impulsats pel govern del Partit Popular i Vox.

La manifestació, convocada pel Bloc de l’Esquerra Independentista, el Bloc Juvenil i la Plataforma 31 de Desembre, ha recuperat el caràcter reivindicatiu del 31-D després que l’actual govern balear deixàs de reconèixer-lo com a diada oficial amb l’objectiu —segons denuncien les entitats— d’eliminar-ne qualsevol component catalanista. Per als convocants, aquesta decisió forma part d’una estratègia més àmplia de despolitització de la identitat mallorquina.

La marxa ha començat a les 18.30 h i ha recorregut el centre de Palma, des del carrer Baró de Pinopar fins a la Rambla, ocupant-la completament, per acabar a la plaça del Tub. El primer bloc a arrencar ha estat el de l’Esquerra Independentista, amb la participació de la CUP, Arran, SEPC, Endavant, COS i Alerta Solidària, encapçalat per la pancarta «Molt per lluitar, tot per guanyar: independència, socialisme i feminisme». Ha estat un dels blocs més nombrosos, amb un ambient combatiu i festiu i una presència molt destacada de joves. Tot seguit, el bloc juvenil, format per prop d’un miler de persones, ha estat una de les imatges més rellevants de la jornada i ha evidenciat el rejoveniment de la Diada. 

Una cinquantena de xeremiers han marcat el ritme de la mobilització i han obert pas al bloc de la Plataforma 31 de Desembre, encapçalat per la pancarta «La solució és l’autodeterminació». Aquest bloc ha aplegat milers de persones i ha incorporat col·lectius i entitats com el Grup Blanquerna, ASM, STEi, UOB, Més per Mallorca, Esquerra Republicana, Nosaltres Sols i l’Assemblea Sobiranista de Mallorca.

En l’acte polític final, celebrat a la plaça del Tub, Tomeu Martí, en representació de la Plataforma 31-D, ha insistit que no hi ha cap data que pugui substituir el 31 de desembre, tant per raons històriques com pel pes simbòlic acumulat al llarg dels segles. Martí ha situat el missatge central de la convocatòria en una idea clara: «L’autodeterminació és la solució», defensant que decidir des de Mallorca l’estatus polític del país és clau per afrontar problemes com l’habitatge, la massificació turística, l’expulsió del jovent del mercat laboral o la capacitat de posar límits al model econòmic actual. També ha remarcat el caràcter inclusiu de la Diada, afirmant que Mallorca som tots, tant els qui hi han nascut com els qui hi han arribat.

Des del Bloc de l’Esquerra Independentista, Dani Comes ha emmarcat la mobilització com una resposta directa a les polítiques del govern de Marga Prohens i als discursos reaccionaris que s’han intensificat els darrers anys. Ha afirmat que, malgrat els atacs, el sobiranisme mallorquí encara té “molt per lluitar i tot per guanyar”, amb l’horitzó d’uns Països Catalans lliures, socialistes i feministes. També han participat Lluís Apesteguia cordinador de Més Mallorca i el diputat al Congrés espanyol Vicenç Vidal i per part d'ER, La secretària general, Elisenda Alemany

L’acte polític ha culminat amb el cant de La Balanguera, seguit d’una ballada popular multitudinària, malgrat les limitacions de l’espai de la plaça del Tub, i d’un concert que ha posat el colofó festiu a la Diada amb les actuacions de Garrafa Nadal, les valencianes Palmer i les sessions de PD Trabucades i PD Sopa. La celebració s’ha allargat fins ben entrada la matinada del 31 de desembre.

Estelades als ajuntaments

Paral·lelament, una trentena d’ajuntaments de Mallorca han penjat l’estelada o la senyera als seus balcons amb motiu de la Diada, una iniciativa sorgida a Manacor i secundada per consistoris de diferents colors polítics, en un gest institucional que reforça el caràcter reivindicatiu del 31-D.

La jornada ha deixat clar que, malgrat els intents de despolitització, el 31 de desembre continua sent una data viva, capaç d’aglutinar lluita social, reivindicació nacional i una nova generació disposada a defensar el dret de decidir i la dignitat col·lectiva de Mallorca.

 

