Les principals entitats juvenils de Mallorca participaran unides a la manifestació de la Diada

Les organitzacions convocants —Joves de Mallorca per la Llengua, Aplec Jove, Consell de la Joventut de les Illes Balears, Sa Negreta, Xítxeros, Mallorca Nova, Joves per les Illes, Joventuts Socialistes de les Illes Balears, Jovent Republicà, Gambirots, Reacciona, Pla de Mallorca en Marxa, Joves Sineu, Joves Petra, Fridays for Future Mallorca, Avantguardes de Defensa de Mallorca, Granots i Sopes, Ses 3 Bruixes i Pescatruis— caminaren plegades sota el lema: “Jovent organitzat: pel català, per la cultura, per Mallorca”.
Les entitats afirmen que “la llengua és el que uneix els mallorquins d’ahir, d’avui i de demà”, i que ha de ser una “eina de cohesió social” en un moment d’ofensiva política i cultural. També reivindiquen el caràcter popular de la Diada, que defineixen com un “dia de cohesió del poble mallorquí”.
A més, exigeixen al Consell de Mallorca que la institució restauri el 31 de desembre com a data oficial de la Diada, en lloc del 12 de setembre. Argumenten que el 31-D és la data “que representa el naixement històric del poble mallorquí i la que té un ampli suport social”, i valoren el canvi impulsat pel Consell com una “pèrdua d’identitat cultural”.
El bloc jove espera que la convocatòria del 30 de desembre sigui massiva i que serveixi per demostrar que el jovent mallorquí continua organitzat, mobilitzat i compromès amb la llengua, la cultura i el futur de Mallorca.