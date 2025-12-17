LOCB i Joves de Mallorca per la Llengua reclamen el retorn del 31 de desembre com a Diada de Mallorca

L’Obra Cultural Balear (OCB) i Joves de Mallorca per la Llengua (JMLL) han tornat a reclamar a les institucions el retorn del 31 de desembre com a data històrica i tradicional de la Diada de Mallorca. Per segon any consecutiu, les entitats convoquen un acte festiu i obert a tota la ciutadania el pròxim dimecres 31 de desembre, a les 13 hores, a la plaça de Sant Jeroni de Palma, amb l’objectiu de reivindicar la continuïtat de la identitat històrica, cultural i lingüística del poble mallorquí.
Segons fonts de l’OCB, el 31 de desembre és la data que les institucions mallorquines han commemorat des del segle XIII, en record de la incorporació de Mallorca a un espai cultural i lingüístic compartit fa prop de 800 anys. En aquest sentit, l’entitat ja ha començat a reflexionar sobre la commemoració dels 800 anys d’aquests fets, que tindrà lloc l’any 2029, com a oportunitat per reforçar la memòria col·lectiva i la consciència històrica del país.
Les entitats organitzadores defensen que el 31D és una diada profundament arrelada i compartida, amb la qual s’han identificat generacions de mallorquins, així com nombroses personalitats i organitzacions al llarg de la història. Per a totes aquelles persones compromeses amb la defensa de la llengua, la cultura i el país, el 31 de desembre continua sent la veritable diada del poble de Mallorca.
Amb aquest objectiu, l’OCB i JMLL tornen a impulsar enguany una concentració festiva sota el lema “Endavant amb força!”, que tornarà a omplir la plaça de Sant Jeroni després de l’èxit de participació de l’any passat, quan centenars de persones van convertir l’espai en un clam transversal a favor del retorn de la data històrica. Les entitats destaquen aquesta mobilització com una mostra que la societat civil mallorquina és viva i no renuncia ni a la seva història ni a la seva identitat.
La convocatòria tindrà lloc un cop finalitzats els actes institucionals de la Festa de l’Estendard, i s’emmarca en el desacord amb la decisió del Consell de Mallorca de modificar la data de la celebració per criteris polítics. L’acte comptarà amb la participació de representants de diversos àmbits socials i culturals de les Illes Balears i inclourà les intervencions del president de l’OCB i de la portaveu de JMLL, la lectura del Manifest del 31 de Desembre, el cant de “La Balanguera” i l’actuació musical de Reïna.
Paral·lelament, i al llarg de tot el mes de desembre, les delegacions de l’OCB organitzen, com cada any, diverses activitats arreu de Mallorca per commemorar aquesta data tan assenyalada. La celebració d’enguany compta amb una imatge gràfica creada per l’artista Pep Coll, una obra de gran força expressiva que reforça el missatge de la convocatòria.
Des de les entitats convocants recorden que la Diada de Mallorca no és només un record del passat, sinó també una font d’inspiració col·lectiva. Per això, el 31 de desembre la plaça de Sant Jeroni tornarà a ser el punt de trobada d’una Mallorca conscient del seu origen i decidida a defensar el seu futur. La Diada de Mallorca ha estat, és i serà sempre el 31 de desembre. Endavant, amb força.