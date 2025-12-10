FETAP-CGT aporta un nou informe que assenyala greus fallades de la Generalitat en la gestió de la DANA del 2024

La Federació Estatal de Treballadores de les Administracions Públiques de la CGT (FETAP-CGT) ha presentat al Jutjat d’Instrucció de Catarroja un nou informe que, segons el sindicat, aporta dades inèdites i una cronologia detallada que revelen greus fallades de coordinació i gestió per part de la Generalitat Valenciana durant la DANA que va colpejar el país el 29 d’octubre de 2024.
Informació clau des de les 18.45 h que no es va traslladar
L’informe, elaborat a partir de les actes internes de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) i del registre d’incidències operatives, conclou que l’Administració autonòmica ja disposava, des de les 18.45 h, d’informació determinante sobre l’augment sobtat del cabal a la Rambla del Poyo.
Malgrat això, segons sosté FETAP-CGT, aquesta informació no es va comunicar als ajuntaments afectats ni es van activar els protocols previstos al Pla Especial d’Inundacions.
Cadenes d’incidències i risc per a personal i viatgers
Segons el document, FGV va notificar incidències “des de primera hora del dia”:
-
Talls de circulació a diversos trams.
-
Avaries elèctriques i de comunicacions.
-
Trens aïllats i episodis que van posar en risc treballadors i passatgers.
La situació va culminar amb la inundació completa del Puesto de Mando de MetroValencia, que va obligar a evacuar el personal. Durant l’operatiu, un treballador va patir una caiguda greu amb fractura oberta de tíbia i peroné. El sindicat ha demanat al jutjat que s’identifique el ferit perquè puga declarar com a perjudicat.
Testimonis entre alts càrrecs de la Generalitat i FGV
En el mateix escrit, FETAP-CGT sol·licita la compareixença com a testimonis de diversos responsables institucionals que estaven presents —o connectats— al centre de comandament durant l’emergència:
-
Francisco Javier Sendra Mengual, secretari autonòmic d’Infraestructures i Transports.
-
Alfonso Novo Belenguer, director gerent de FGV.
-
José Pascual Rubio Alemany, cap de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de FGV.
-
Francisco José García Salas, cap de la Unitat de Serveis al Públic.
El sindicat remarca que tots quatre van mantenir comunicacions rellevants amb càrrecs del Consell mentre es desenvolupava la crisi.
CGT denuncia falta de diligència i protocols incomplerts
Per a FETAP-CGT, els fets descrits “evidencien fallades de coordinació, absència de seguiment dels cabals, manca de comunicació efectiva amb els municipis i una aplicació deficient dels procediments de protecció civil”.
L’organització sindical sosté que la Generalitat “no va actuar amb la diligència deguda tot i disposar d’informació determinant per activar mesures preventives”.
La investigació continua
La CGT ha anunciat que continuarà aportant documentació tècnica, informes interns i testimonis per aclarir completament com es va gestionar l’emergència i determinar eventuals responsabilitats polítiques o administratives.