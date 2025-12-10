Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Territori

FETAP-CGT aporta un nou informe que assenyala greus fallades de la Generalitat en la gestió de la DANA del 2024

GOTA FREDA
FETAP-CGT aporta un nou informe que assenyala greus fallades de la Generalitat en la gestió de la DANA del 2024

El sindicat ha anunciat que continuarà aportant documentació tècnica, informes interns i testimonis per aclarir completament com es va gestionar l’emergència i determinar eventuals responsabilitats polítiques o administratives.

10/12/2025 Territori

La Federació Estatal de Treballadores de les Administracions Públiques de la CGT (FETAP-CGT) ha presentat al Jutjat d’Instrucció de Catarroja un nou informe que, segons el sindicat, aporta dades inèdites i una cronologia detallada que revelen greus fallades de coordinació i gestió per part de la Generalitat Valenciana durant la DANA que va colpejar el país el 29 d’octubre de 2024.

Informació clau des de les 18.45 h que no es va traslladar

L’informe, elaborat a partir de les actes internes de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) i del registre d’incidències operatives, conclou que l’Administració autonòmica ja disposava, des de les 18.45 h, d’informació determinante sobre l’augment sobtat del cabal a la Rambla del Poyo.
Malgrat això, segons sosté FETAP-CGT, aquesta informació no es va comunicar als ajuntaments afectats ni es van activar els protocols previstos al Pla Especial d’Inundacions.

Cadenes d’incidències i risc per a personal i viatgers

Segons el document, FGV va notificar incidències “des de primera hora del dia”:

  • Talls de circulació a diversos trams.

  • Avaries elèctriques i de comunicacions.

  • Trens aïllats i episodis que van posar en risc treballadors i passatgers.

La situació va culminar amb la inundació completa del Puesto de Mando de MetroValencia, que va obligar a evacuar el personal. Durant l’operatiu, un treballador va patir una caiguda greu amb fractura oberta de tíbia i peroné. El sindicat ha demanat al jutjat que s’identifique el ferit perquè puga declarar com a perjudicat.

Testimonis entre alts càrrecs de la Generalitat i FGV

En el mateix escrit, FETAP-CGT sol·licita la compareixença com a testimonis de diversos responsables institucionals que estaven presents —o connectats— al centre de comandament durant l’emergència:

  • Francisco Javier Sendra Mengual, secretari autonòmic d’Infraestructures i Transports.

  • Alfonso Novo Belenguer, director gerent de FGV.

  • José Pascual Rubio Alemany, cap de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de FGV.

  • Francisco José García Salas, cap de la Unitat de Serveis al Públic.

El sindicat remarca que tots quatre van mantenir comunicacions rellevants amb càrrecs del Consell mentre es desenvolupava la crisi.

CGT denuncia falta de diligència i protocols incomplerts

Per a FETAP-CGT, els fets descrits “evidencien fallades de coordinació, absència de seguiment dels cabals, manca de comunicació efectiva amb els municipis i una aplicació deficient dels procediments de protecció civil”.
L’organització sindical sosté que la Generalitat “no va actuar amb la diligència deguda tot i disposar d’informació determinant per activar mesures preventives”.

La investigació continua

La CGT ha anunciat que continuarà aportant documentació tècnica, informes interns i testimonis per aclarir completament com es va gestionar l’emergència i determinar eventuals responsabilitats polítiques o administratives.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Per saber-ne més
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. Clam acadèmic per salvar el Centre dHistòria Contemporània de Catalunya
  2. Nova protesta de la Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines (CACGi) davant la seu de la Generalitat
  3. La maldat com a bandera
  4. IPSCUP reclama un lideratge compromès amb Salt després de la dimissió de lalcalde
  5. Detingudes dues militants dArran Sant Just en una operació policial vinculada a accions de suport a Palestina
  6. Independents per SaltCUP vota en contra dels pressupostos de 2026 per incompliments de govern i manca de projecte
  7. Xirinacs i la força de plantar-se: 1975 i 2017, la mateixa lliçó
  8. Entitats ecologistes denuncien una campanya de criminalització contra Collserola
  9. 50è aniversari de la plantada de Xirinacs per lamnistia
  10. El Correllengua Agermanat 2026 passarà per més de 80 municipis dels Països Catalans
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2025 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid