Detingudes dues militants dArran Sant Just en una operació policial vinculada a accions de suport a Palestina

Prop d’un centenar de persones es concentren davant la Comissaria dels mossos d’Esplugues de Llobregat per denunciar unes detencions que consideren “polítiques” i “desproporcionades”. Les detingudes passaran la nit a les dependències policials i al matí seran traslladades als jutjats d'aquest municipi. Per aquest motiu s'ha fet una crida a concentrar-se a la sortida de la instància judicial.

Aquest dijous, la policia ha detingut dues militants d’Arran Sant Just Desvern, en una operació que l’organització juvenil vincula a accions de denúncia contra McDonald’s per la seva col·laboració amb l’exèrcit israelià i, en conseqüència, amb el genocidi contra el poble palestí. La primera detenció ha tingut lloc a les 7 del matí, i la segona a les 17 h. Totes dues militants continuen, a hores d’ara, retingudes a la Comissaria d’Esplugues de Llobregat.

Concentració de suport i denúncia de repressió

Cap a les 19 h, unes cent persones s’han concentrat davant la Comissaria dels mossos per expressar el seu suport a les detingudes i denunciar unes actuacions que qualifiquen de desmesurades i polítiques. La convocatòria ha estat impulsada per Arran i altres col·lectius independentistes del municipi.

Aquestes detencions arriben en un context de creixent pressió policial a la comarca, on en només dos mesos hi ha hagut quatre detencions de joves vinculats al teixit social. A més de les dues d’Arran Sant Just, se’n van produir dues més fa poques setmanes: una militant de l’Agrupament Escolta Sant Jordi d’Esplugues i una monitora de l’Esplai Ara Mateix de Sant Just.
Els col·lectius denuncien un clima de vigilància arbitrària, persecució política i operatius desproporcionats.

Imputacions per delictes d’odi contra McDonald’s

Segons Arran i Alerta Solidària, les militants són investigades per danys a l’empresa McDonald’s en el marc de campanyes de boicot i denúncia del suport de la multinacional a l’estat d’Israel. La policia, però, estaria intentant imputar-les per delictes d’odi i d’ideologia contra la mateixa empresa, una acusació que les organitzacions consideren “absurda” i “profundament política”.

Tant Arran com Alerta Solidària assenyalen que la detenció —en lloc d’una citació ordinària— és “totalment innecessària, fora de competència i orientada a generar intimidació”. També denuncien que passin la nit a comissaria, un fet que agreujaria, diuen, “el despropòsit repressiu”.

“La repressió no ens atura”

Arran Sant Just i Alerta Solidària han fet una crida a omplir les mobilitzacions i ha reafirmat que “la repressió política i policial no ens atura”. Defensen que les seves accions formen part de la protesta legítima contra el genocidi al poble palestí i denuncia que l’Estat i els cossos policials busquen atacar l’activisme juvenil per frenar la solidaritat internacionalista.

