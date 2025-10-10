Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Política

Decidim suspén lacte Per la revolta de Paiporta i acusa el Govern valencià de gestió criminal en la DANA de 2024

Diada Naconal del País Valencià
Decidim suspén lacte Per la revolta de Paiporta i acusa el Govern valencià de gestió criminal en la DANA de 2024

La Plataforma pel dret a decidir del País Valencià (Decidim) va anunciar la suspensió de l’acte polític “Per la revolta de Paiporta. Per la dignitat del nostre poble”, previst per aquest 9 d’Octubre, i ha informat que es farà una nova convocatòria al novembre.

10/10/2025 Política
Al novembre hi haurà una nova convocatòria Al novembre hi haurà una nova convocatòria

A l’acte hi havien de participar Lluís Llach, Anna Oliver, Beatriu Cardona, Zahia Guidoum i altres representants de moviments socials, sindicals i culturals. Segons Decidim, la jornada tenia un caràcter de denúncia i memòria, en recordar la DANA del 29 d’octubre de 2024, que va causar 229 morts, 45 d’elles a Paiporta, per “la gestió criminal d’un govern que no va actuar a temps”.

En un manifest, la plataforma acusa el Govern valencià i l’Estat espanyol de “gestió colonial i negligència criminal”, i denuncia la “degradació dels serveis públics, la crisi de l’habitatge, la persecució de la llengua i la submissió davant l’extrema dreta”.

Decidim reclama una agenda valenciana social, feminista i verda, amb mesures per afrontar el canvi climàtic, garantir habitatge digne i defensar els drets laborals i LGTBI+. També exigeix la condonació del deute il·legítim i la destitució del president Carlos Mazón, a qui considera “principal culpable de la mort de 229 valencians i valencianes”.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. De Salses a Barcelona: 300 km per mantenir viva la flama de la Independència
  2. El 6 d'Octubre de 1934: la lluita per la República catalana
  3. Plataforma per la Llengua reclama una hora més de català a batxillerat i obre un manifest per recollir suports
  4. Decidim convoca el 9 dOctubre a Paiporta sota el lema Per la revolta de Paiporta
  5. Sis dOctubre de 1934 i 1 doctubre de 2025
  6. La Franja serà present a Lleida el 5 doctubre en defensa de la terra
  7. La Vall den Bas acollirà una jornada sobre la repressió contra el maquis i les estratègies contrainsurgents del franquisme
  8. Els joves de lANC criden a omplir Urquinaona el 5 doctubre per reactivar la lluita independentista
  9. La Comissió 9 dOctubre convoca la manifestació unitària de la Diada amb el lema País Valencià: terra i dignitat
  10. El SEPC convoca vaga estudiantil el 15 doctubre en solidaritat amb Palestina
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2025 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid