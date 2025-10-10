Decidim suspén lacte Per la revolta de Paiporta i acusa el Govern valencià de gestió criminal en la DANA de 2024

A l’acte hi havien de participar Lluís Llach, Anna Oliver, Beatriu Cardona, Zahia Guidoum i altres representants de moviments socials, sindicals i culturals. Segons Decidim, la jornada tenia un caràcter de denúncia i memòria, en recordar la DANA del 29 d’octubre de 2024, que va causar 229 morts, 45 d’elles a Paiporta, per “la gestió criminal d’un govern que no va actuar a temps”.
En un manifest, la plataforma acusa el Govern valencià i l’Estat espanyol de “gestió colonial i negligència criminal”, i denuncia la “degradació dels serveis públics, la crisi de l’habitatge, la persecució de la llengua i la submissió davant l’extrema dreta”.
Decidim reclama una agenda valenciana social, feminista i verda, amb mesures per afrontar el canvi climàtic, garantir habitatge digne i defensar els drets laborals i LGTBI+. També exigeix la condonació del deute il·legítim i la destitució del president Carlos Mazón, a qui considera “principal culpable de la mort de 229 valencians i valencianes”.