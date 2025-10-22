Paiporta recorda la DANA amb un homenatge a la força i la solidaritat del poble

L’Ajuntament de Paiporta (Horta Sud) ha organitzat una programació especial per a recordar el primer aniversari de la DANA del 29 d’octubre de 2024, amb un conjunt d’actes que volen retre homenatge a les víctimes i reconéixer la fortalesa i la solidaritat del poble davant una de les emergències més dures que ha viscut el municipi.
Durant dues setmanes, la vila acollirà exposicions, concerts, testimonis veïnals i actes institucionals per mantenir viva la memòria col·lectiva i agrair l’esforç de totes les persones que van treballar incansablement durant aquells dies.
El divendres 24 d’octubre, a les 19 hores, el Museu de la Rajoleria inaugurarà l’exposició fotogràfica La DANA a Paiporta, amb una selecció d’imatges que mostren tant l’impacte de les inundacions com la capacitat de resposta i resiliència de la població.
L’endemà, dissabte 25 d’octubre, la plaça Cervantes acollirà un concert extraordinari en homenatge a les víctimes. La Banda Primitiva i la Unió Musical de Paiporta oferiran una actuació conjunta amb l’estrena de l’obra El resurgiment d’un poble, composta pel músic paiportí Eduardo Betes, una peça simbòlica que vol transmetre esperança i renaixement.
El dilluns 27 d’octubre, el Museu de la Rajoleria serà l’escenari d’una sessió de testimonis amb veïns i veïnes que van viure tant la DANA com la riuada de 1957. L’acte oferirà una mirada humana i emotiva sobre l’impacte de les emergències viscudes a Paiporta, i es tancarà amb una actuació de piano.
El programa culminarà el 2 de novembre amb l’acte institucional de reconeixements i homenatges a la ciutadania, el voluntariat i els diferents serveis d’emergència que van treballar sense descans durant la crisi. Serà un moment de gratitud i d’orgull compartit per la força col·lectiva demostrada.
L’alcalde de Paiporta, Vicent Císcar, ha remarcat que “este aniversari és un moment per a recordar les víctimes amb respecte i per a retre homenatge a totes les persones que, amb el seu treball i solidaritat, ajudaren a alçar el poble en els moments més difícils. La DANA va marcar la nostra història recent i volem mantindre viva la memòria col·lectiva”.
Per la seua banda, la regidora de Cultura, Esther Torrijos, ha subratllat que “la cultura té un paper fonamental en la construcció de la memòria comuna. Per això hem preparat una programació que combina el record amb l’expressió artística i la participació ciutadana. Volem que estos actes servisquen també per a mirar cap avant, amb orgull de poble”.
Vigília en record de les víctimes i dol oficial
Coincidint amb la data de la DANA, el dimarts 29 d’octubre, a les 19 hores, se celebrarà una vigília en memòria de les víctimes a l’esplanada de l’Ajuntament. L’acte inclourà tres minuts de silenci, la lectura d’un text, la interpretació d’un quartet de corda a càrrec de la Unió Musical i la col·locació d’espelmes com a símbol de dol i respecte.
A més, el consistori ha decretat tres dies de dol oficial, els dies 28, 29 i 30 d’octubre, durant els quals les banderes onejaran a mig pal en tots els edificis municipals.
Una ferida que va colpir tot el País Valencià
La DANA de 2024 va deixar més de 400 litres per metre quadrat en alguns punts de l’Horta Sud, amb greus afectacions a Paiporta, Picanya, Torrent i altres municipis veïns. Carrers i cases inundades, vehicles arrossegats i talls en els serveis essencials van marcar aquells dies d’incertesa i desesperació. Tanmateix, la resposta veïnal i la solidaritat espontània van ser les que realment van permetre atendre les necessitats urgents i ajudar les persones afectades. Aquella experiència va deixar una empremta profunda i un record compartit: el d’un poble que, malgrat tot, va saber alçar-se i cuidar-se col·lectivament.