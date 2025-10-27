Sol·liciten la participació ciutadana en lObservatori de la Inundabilitat

Des de la plataforma Prou Urbanisme Inundable (PUI), de la qual és impulsora i membre Ecologistes en Acció de Catalunya entre moltes altres entitats socials i ambientals, s’ha observat com, malgrat que l’acord de Govern GOV/198/2025, de 29 de juliol, segons el qual es va crear l’Observatori de la Inundabilitat -formalment constituït el passat 16 d’octubre-, es reconeixia “la implicació de la ciutadania en la gestió del risc d’inundació també ha de considerar-se un aspecte clau per reduir els danys i les conseqüències negatives de les inundacions”, aquest Observatori està format només per funcionariat i persones expertes designades exclusivament per aquest.
Així, doncs, les entitats, representants de la societat civil, han sol·licitat a la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya que se’ls tingui com a membres i part interessada en l’Observatori de la Inundabilitat, amb ple dret de veu i vot.
Diversos fonaments de dret suporten aquesta sol·licitud, com ara:
- La Declaració de Río de Janeiro sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament de 1992, en el seu Principi nº10 (“la millor manera de gestionar els assumptes ambientals és comptar amb la participació de tots els ciutadans”);
- les Directrius del 2015 sobre planificació urbana i territorial de Nacions Unides (“la planificació urbana i territorial és més que una eina tècnica, es tracta d’un procés integrador i participatiu d’adopció de decisions”);
- la Directiva europea relativa a l’avaluació de les repercussions de determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient (“La participació real del públic en l’adopció d’aquestes decisions li permet expressar opinions i inquietuds que poden ser pertinents i que les autoritats decisòries poden tenir en compte, afavorint d’aquesta manera la responsabilitat i la transparència del procés decisori, i contribuint a la presa de consciència per part dels ciutadans sobre els problemes mediambientals i al suport públic de les decisions adoptades (…) per consegüent, ha de fomentar-se la participació pública”).
Des de la PUI troben que la seva petició de formar part de l’Observatori en nom de la ciutadania té encara més trascendència després que la Consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Silvia Paneque, afirmés en públic que el 50% de les víctimes mortals per inundació ho han estat per pròpia imprudència. D’una banda, consideren, són unes afirmacions irresponsables perquè el principal motiu de que hi hagi víctimes en espais inundables és pel fet que aquests hagin estat urbanitzats, tot donant una sensació de falsa seguretat i de normalitat, quan en la majoria dels casos haurien hagut de romandre espais naturals o agrícoles, sense exposar tant la població a esdeveniments catastròfics per inundació. A més, hi veuen una culpabilització a les persones d’un problema estructural en el qual la ciutadania no ha tingut mai capacitat de decisió.
Les entitats sol·licitants han demanat que en cas que se’ls denegui la petició de participar a l’Observatori de la Inundabilitat siguin informades dels recursos que procedeixin i l’òrgan i termini per a interposar-los, segons estableix la Llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.