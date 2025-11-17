"20:11", la memòria de la DANA arriba a Barcelona

El periodista valencià Lucas Marco presentarà el pròxim dissabte 29 de desembre a Barcelona el seu llibre 20:11. Reconstrucció judicial al minut de la DANA, un treball d’investigació que reconstrueix des del minut zero la tragèdia meteorològica que va sacsejar el País Valencià ara fa un any. L’acte tindrà lloc a la llibreria La Carbonera i comptarà amb periodistes de referència com Neus Tomás, directora adjunta d’elDiario.es, i David Fernàndez.
El 29 d’octubre de 2024, una DANA (Depressió Aïllada a Nivells Alts) va devastar comarques senceres del País Valencià, provocant 229 morts i deixant centenars de persones atrapades per les inundacions. Malgrat les alertes meteorològiques, el sistema d’avís massiu via telèfons mòbils no es va activar fins a les 20:11, quan la tragèdia ja era irreversible.
En 20:11, publicat per Sembra Llibres, Lucas Marco —especialitzat en informació judicial i redactor d’elDiario.es— reconstrueix minut a minut el que va passar aquell dia fatídic a partir de documents judicials, peritatges, testimonis i declaracions d’investigats. El llibre denuncia les errades de gestió, la descoordinació institucional i la manca de responsabilitat política davant una de les pitjors catàstrofes de la història recent.
La presentació a Barcelona, que té lloc un mes després de l’aniversari de la DANA, vol ser també un espai de reflexió sobre la memòria col·lectiva i els deures pendents en matèria de prevenció, transparència i rendició de comptes. L’obra ha estat valorada com “excepcional” per l’escriptor Martí Domínguez i s’ha convertit en una referència obligada en el debat sobre responsabilitat pública i gestió de crisi.