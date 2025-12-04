Entitats ecologistes denuncien una campanya de criminalització contra Collserola

La Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola i el Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA – Ecologistes de Catalunya) han emès un comunicat conjunt denunciant la “desinformació” que s’ha escampat aquests dies sobre els casos de pesta porcina detectats a senglars del Vallès. Segons les entitats, les informacions difoses per la Generalitat i diversos mitjans han generat la falsa percepció que el focus d’infecció es troba dins del Parc Natural de Collserola, quan els animals morts s’han localitzat a més de dos quilòmetres del límit del parc i al nord de l’AP-7, una barrera física que separa clarament els hàbitats.
“Les mesures serveixen per protegir Collserola, no perquè el parc siga un focus”
Les organitzacions subratllen que les actuacions preventives tenen com a objectiu evitar que el virus arribi als senglars que habiten dins del parc, però lamenten que el missatge públic transmès per institucions i mitjans “ha invertit l’ordre dels fets” i ha generat alarma injustificada. “Estan fent creure que Collserola és un espai perillós i que cal exterminar els senglars, quan la realitat és la contrària: cal protegir la fauna i la biodiversitat del parc”, afirmen.
Interès polític i econòmic en demonitzar els espais protegits
Les entitats assenyalen que aquesta desinformació no és casual, sinó que respon a “interessos que busquen presentar els espais naturals protegits com un problema”. Assenyalen exemples recents:
– el suposat excés de bosc com a risc d’incendis,
– l’acusació recurrent que la fauna salvatge transmet malalties,
– i la pressió perquè les zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA) s’afebleixin davant l’expansió de l’agricultura industrial.
Crítiques al govern i al desplegament militar espanyol
El comunicat també critica durament que el Govern català —amb declaracions del conseller Ordeig i del president Illa— haja anunciat plans d’intensificació de la cacera, un mètode que les entitats consideren “fracassat i contraproduent”. A més, denuncien la presència de l’exèrcit espanyol en operatius vinculats al control de la fauna, “malgrat les peticions reiterades perquè no es permetin activitats militars en espais naturals protegits”.
El gran absent: el sector porcí industrial
Les entitats ecologistes remarquen que mentre es focalitza l’atenció mediàtica en Collserola i els senglars, no s’està abordant l’autèntic problema estructural: el model de ramaderia industrial porcina. Recorden que Catalunya concentra centenars de macrogranges amb greus impactes: contaminació d’aqüífers i fonts, emissions d’amoníac, concentració de purins i precarietat laboral. “Un sector en mans de molt pocs productors que no assumeixen els costos ambientals”, denuncien.
Quatre demandes urgents
Les entitats reclamen:
-
Identificar rigorosament el focus d’infecció, incloent la possibilitat que estiga relacionat amb purins o materials procedents dels centres d’investigació IRTA-CRESA, situats a prop del lloc on s’han trobat els senglars morts.
-
Transparència en les inspeccions i en les mesures de prevenció, així com responsabilitats per part del sector porcí industrial.
-
Excloure la cacera indiscriminada i les actuacions de l’exèrcit de qualsevol pla de contenció.
-
Acabar amb la criminalització de Collserola i dels espais naturals protegits.
Les entitats conclouen que la protecció del parc natural i de la biodiversitat ha de ser una prioritat i que les polítiques públiques han d’abordar les causes reals del problema, “no convertir Collserola en un boc expiatori”.