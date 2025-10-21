Llibertat.cat
Portada Cultura Harmonies de lluita

Feliu Ventura torna amb un crit coral contra la gestió de la DANA i en suport a les víctimes al País Valencià

El cantautor xativí presenta “Quan el cel es tornà negre”, una cançó col·lectiva amb La Maria, Titana, Miquel Gil, Botifarra i Vicent Torrent, que combina denúncia, memòria i solidaritat.

21/10/2025 Harmonies de lluita

El cantautor Feliu Ventura presenta “Quan el cel es tornà negre”, una peça col·lectiva i commovedora que serveix com a avançament del seu nou disc. La cançó, nascuda de la indignació i l’esperit solidari davant les destrosses provocades per la DANA (Depressió Aïllada en Nivells Alts) que va afectar greument les comarques del sud del País Valencià, és un crit coral de denúncia i suport a les víctimes.

El tema reuneix algunes de les veus més emblemàtiques de la música valenciana: La Maria, Noèlia Llorens “Titana”, Miquel Gil, Pep Gimeno “Botifarra” i Vicent Torrent, en una autèntica dansà col·lectiva que transcendeix el gènere per convertir-se en un cant de dignitat, memòria i resistència compartida.

Amb la seva habitual sensibilitat poètica i compromís social, Ventura recupera l’esperit combatiu que sempre ha caracteritzat la seva trajectòria. “Quan el cel es tornà negre” no només retrata el desastre natural i la desatenció institucional posterior, sinó que també reivindica la força del poble valencià i la necessitat d’una gestió pública responsable i respectuosa amb el territori.

El videoclip, enregistrat en diversos escenaris afectats per les inundacions, contraposa imatges de destrucció i de solidaritat popular, amb veïns ajudant-se mútuament i reconstruint allò que el temporal va arrasar. El vídeo es tanca amb un missatge signat pel mateix Feliu Ventura, que diu:

“Participa a la manifestació del 25 d’octubre. Uneix-te a l’Acord Social Valencià. A totes les persones afectades per la DANA: aquesta cançó naix de la indignació i vol ser abraçada i memòria. Tot esperant justícia.”

Amb aquest gest, el músic xativí transforma la seva cançó en una crida explícita a l’organització col·lectiva i a la mobilització social, situant l’art al costat de les víctimes i de totes aquelles persones que reclamen responsabilitats i solucions.

El nou disc de Feliu Ventura, que veurà la llum pròximament, s’anuncia així com una obra de compromís, arrelament i esperança, que reafirma la vocació del cantautor de posar la música al servei de la justícia, la memòria i el poble.

