Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Drets i Llibertats

Lucas Marco, Neus Tomás i David Fernàndez presenten a Barcelona "20:11. Reconstrucció judicial al minut de la DANA"

DANA
Lucas Marco, Neus Tomás i David Fernàndez presenten a Barcelona "20:11. Reconstrucció judicial al minut de la DANA"

L’acte arriba després de les compareixences de Mazón al Congrés i reforça la vigència del llibre com a eina de memòria i responsabilitat. Serà dissabte, 29 de desembre a les 12:00h a La La Carbonera, C/ de Blai 40, Barcelona.

24/11/2025 Drets i Llibertats

Un mes després del primer aniversari de la DANA del 29 d’octubre de 2024 —que va deixar 229 víctimes mortals i un país commocionat—, el periodista Lucas Marco presenta a Barcelona el seu llibre 20:11. Reconstrucció judicial al minut de la DANA, acompanyat de Neus Tomás i David Fernàndez. L’obra, publicada per Sembra Llibres, arriba a la capital catalana en un moment marcat de nou pel debat sobre responsabilitats polítiques.

La DANA i un avís d’emergència que va arribar massa tard

El llibre desgrana, minut a minut, les hores crítiques en què la DANA va arrasar comarques senceres del País Valencià. Mentre centenars de persones quedaven atrapades i el territori es desbordava, el missatge d’alerta als telèfons mòbils no es va enviar fins a les 20:11, quan la tragèdia ja era inevitable.

Especialitzat en informació judicial, Lucas Marco construeix una crònica exhaustiva a partir d’informes de la jutgessa instructora, testimonis, peritatges i declaracions dels responsables investigats. El resultat és una reconstrucció que il·lumina els buits, silencis i contradiccions que han marcat la gestió institucional de la catàstrofe.

La vigència reforçada per la compareixença de Mazón

La presentació coincideix amb un nou episodi polític: la compareixença de Carlos Mazón, expresident valencià, tant al Congrés com a Les Corts, per explicar la seva gestió de la DANA. La instructora de la causa penal ha demanat, de fet, els enregistraments complets d’aquestes sessions per incorporar-los al procediment, un moviment que torna a posar el focus en les responsabilitats pendents.

En aquest context, 20:11 es confirma com un llibre imprescindible per seguir el fil judicial i polític de la tragèdia. L’obra ha estat qualificada de “treball excepcional” per l’escriptor Martí Domínguez i ja es pot trobar a llibreries d’arreu del país.

Una presentació per obrir debat, memòria i responsabilitats

Després de diverses presentacions al País Valencià, 20:11 arriba a Barcelona amb la voluntat de mantenir viu el debat sobre memòria, transparència i gestió pública en situacions d’emergència. L’acte a La Carbonera vol ser també un espai per compartir reflexions sobre una de les tragèdies més devastadores de la nostra història recent i sobre la necessitat d’assumir responsabilitats institucionals.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. Èxit d'assistència a la XXIII edició dels Premis Joan Coromines a Mataró
  2. Fa un any que ens va deixar l'amic i company Joan Rocamora i Aguilera
  3. Laltre centre de tortura de la Via Laietana
  4. Poble Lliure i La Forja convoquen un acte polític nacional per fer foc nou a lindependentisme desquerres
  5. El veïnat i lANC de Sant Just Desvern mantenen la mobilització davant la inacció del govern municipal sobre lagressió policial
  6. El que no vam tombar el 78 encara ens governa
  7. Pensar i fer (5). Despotisme i bel·licisme
  8. Primer avís seriós a Illa i a la consellera Niubó
  9. La Fundació Randa commemora els 50 anys de la Plantada de Xirinacs davant la Model
  10. Manifestació a Badalona contra el desallotjament més gran de Catalunya: 400 persones poden acabar al carrer d'un sol cop
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2025 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid