Lucas Marco, Neus Tomás i David Fernàndez presenten a Barcelona "20:11. Reconstrucció judicial al minut de la DANA"

Un mes després del primer aniversari de la DANA del 29 d’octubre de 2024 —que va deixar 229 víctimes mortals i un país commocionat—, el periodista Lucas Marco presenta a Barcelona el seu llibre 20:11. Reconstrucció judicial al minut de la DANA, acompanyat de Neus Tomás i David Fernàndez. L’obra, publicada per Sembra Llibres, arriba a la capital catalana en un moment marcat de nou pel debat sobre responsabilitats polítiques.
La DANA i un avís d’emergència que va arribar massa tard
El llibre desgrana, minut a minut, les hores crítiques en què la DANA va arrasar comarques senceres del País Valencià. Mentre centenars de persones quedaven atrapades i el territori es desbordava, el missatge d’alerta als telèfons mòbils no es va enviar fins a les 20:11, quan la tragèdia ja era inevitable.
Especialitzat en informació judicial, Lucas Marco construeix una crònica exhaustiva a partir d’informes de la jutgessa instructora, testimonis, peritatges i declaracions dels responsables investigats. El resultat és una reconstrucció que il·lumina els buits, silencis i contradiccions que han marcat la gestió institucional de la catàstrofe.
La vigència reforçada per la compareixença de Mazón
La presentació coincideix amb un nou episodi polític: la compareixença de Carlos Mazón, expresident valencià, tant al Congrés com a Les Corts, per explicar la seva gestió de la DANA. La instructora de la causa penal ha demanat, de fet, els enregistraments complets d’aquestes sessions per incorporar-los al procediment, un moviment que torna a posar el focus en les responsabilitats pendents.
En aquest context, 20:11 es confirma com un llibre imprescindible per seguir el fil judicial i polític de la tragèdia. L’obra ha estat qualificada de “treball excepcional” per l’escriptor Martí Domínguez i ja es pot trobar a llibreries d’arreu del país.
Una presentació per obrir debat, memòria i responsabilitats
Després de diverses presentacions al País Valencià, 20:11 arriba a Barcelona amb la voluntat de mantenir viu el debat sobre memòria, transparència i gestió pública en situacions d’emergència. L’acte a La Carbonera vol ser també un espai per compartir reflexions sobre una de les tragèdies més devastadores de la nostra història recent i sobre la necessitat d’assumir responsabilitats institucionals.