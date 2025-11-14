Crida a omplir Urquinaona per exigir millores laborals a Educació

Aquest migdia, a la Plaça del Rei, USTEC·STEs (IAC), ASPEPC·SPS, CCOO Ensenyament, CGT Ensenyament i UGT Ensenyament han presentat públicament la manifestació unitària que demà recorrerà el centre de Barcelona. La lectura conjunta del manifest i la fotografia de totes les organitzacions han simbolitzat la força d’un front sindical que denuncia una situació “insostenible” als centres educatius del país.
Els sindicats recorden que l’educació pública arrossega una manca crònica de finançament i que la Generalitat continua incomplint l’objectiu de destinar-hi el 6% del PIB. També alerten que els decrets de plantilles, autonomia i direccions han erosionat la democràcia interna dels centres i generat inestabilitat i abús d’interinitat, mentre que els canvis curriculars constants es fan sense consens amb el professorat. A tot plegat s’hi suma el tancament de grups a la pública i l’augment d’atacs judicials contra l’escola en català.
Segons el manifest unitari, les condicions laborals s’han degradat notablement des de fa anys: manca de personal en especialitats clau, pèrdua de poder adquisitiu acumulada des del 2009, creixement de la càrrega burocràtica i una educació inclusiva desplegada sense els recursos necessaris. Davant aquesta situació, plantegen com a objectius immediats recuperar salaris, reduir ràtios, ampliar plantilles, eliminar burocràcia i revertir els decrets que retallen la democràcia als centres. També reclamen currículums consensuats amb el professorat.
Els sindicats presenten la mobilització de demà com el primer pas d’un nou cicle reivindicatiu i exigeixen a Educació obrir una negociació “real i immediata”. La manifestació unitària començarà a les 12 h a la Plaça Urquinaona i finalitzarà a la Plaça Sant Jaume, en un moment en què la comunitat educativa reclama canvis urgents.
