Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Res-pública Educació

Crida a omplir Urquinaona per exigir millores laborals a Educació

Ensenyament
Crida a omplir Urquinaona per exigir millores laborals a Educació

Els principals sindicats del sector educatiu han fet avui una crida unitària a una mobilització massiva aquest dissabte, 15 de novembre, per denunciar la manca de finançament, l’empitjorament de les condicions laborals i els atacs a l’escola en català. La manifestació sortirà a les 12 h de la Plaça Urquinaona i acabarà a Sant Jaume.

14/11/2025 Educació

Aquest migdia, a la Plaça del Rei, USTEC·STEs (IAC), ASPEPC·SPS, CCOO Ensenyament, CGT Ensenyament i UGT Ensenyament han presentat públicament la manifestació unitària que demà recorrerà el centre de Barcelona. La lectura conjunta del manifest i la fotografia de totes les organitzacions han simbolitzat la força d’un front sindical que denuncia una situació “insostenible” als centres educatius del país.

Els sindicats recorden que l’educació pública arrossega una manca crònica de finançament i que la Generalitat continua incomplint l’objectiu de destinar-hi el 6% del PIB. També alerten que els decrets de plantilles, autonomia i direccions han erosionat la democràcia interna dels centres i generat inestabilitat i abús d’interinitat, mentre que els canvis curriculars constants es fan sense consens amb el professorat. A tot plegat s’hi suma el tancament de grups a la pública i l’augment d’atacs judicials contra l’escola en català.

Segons el manifest unitari, les condicions laborals s’han degradat notablement des de fa anys: manca de personal en especialitats clau, pèrdua de poder adquisitiu acumulada des del 2009, creixement de la càrrega burocràtica i una educació inclusiva desplegada sense els recursos necessaris. Davant aquesta situació, plantegen com a objectius immediats recuperar salaris, reduir ràtios, ampliar plantilles, eliminar burocràcia i revertir els decrets que retallen la democràcia als centres. També reclamen currículums consensuats amb el professorat.

Els sindicats presenten la mobilització de demà com el primer pas d’un nou cicle reivindicatiu i exigeixen a Educació obrir una negociació “real i immediata”. La manifestació unitària començarà a les 12 h a la Plaça Urquinaona i finalitzarà a la Plaça Sant Jaume, en un moment en què la comunitat educativa reclama canvis urgents.

 

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Per saber-ne més
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. Homenatge a Joan Rocamora i presentació dels llibres "Escrits en llibertat" i "Joan Rocamora un retrat calidoscòpic"
  2. Commemoració de la Diada de Catalunya Nord a Perpinyà
  3. A judici agents de la Policia Nacional espanyola de Terrassa
  4. Recollida de signatures per la retirada d'una denúncia en una protesta antimonàrquica a Montserrat
  5. El veïnat i lANC de Sant Just Desvern mantenen la mobilització davant la inacció del govern municipal sobre lagressió policial
  6. Pensar i fer (4). El joc institucional
  7. Manifestació a Alacant: Defensem la llengua, Som País Valencià
  8. La Fundació Reeixida presenta a Rubí, el llibre: Una Vida per Catalunya, de Jaume Martínez Vendrell
  9. La lluita contra lespeculació urbanística que amenaça el jardí històric de Ca lArnús Badalona
  10. Pensar i fer (3). Història i potencialitat de la lluita nacional-popular
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2025 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid