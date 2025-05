Català

USTEC·STEs (IAC) denunciem que el Govern no ha comptat amb el principal sindicat d’educació del país pel Pacte per la Llengua

El sindicatposa en dubte el procés participatiu que s’ha seguit per pactar el document que se signarà demà.

Demà, dimarts 13 de maig, hi ha prevista la signatura de l’anomenat Pacte Nacional per la Llengua, una proposta de l’anterior govern que ha volgut mantenir l’actual executiu de Salvador Illa.

USTEC·STEs (IAC) denuncia que aquest pacte, que pretén ser de país, no hagi comptat en cap moment amb el sindicat majoritari d’educació, ni amb alguns partits, plataformes i col·lectius que han estat cabdals en el compromís pel català. "No es pot considerar un pacte nacional si no es compta amb el vertader consens social i polític", afirma el sindicat

Considera que és especialment greu que no se’ns hagi implicat tractant-se d’un pacte que pretén incidir en un dels àmbits centrals per a la transmissió de la llengua: l’educació. Sense la veu dels treballadors i treballadores de l’ensenyament, qualsevol proposta queda coixa.

Per això apunta que "un veritable Pacte Nacional per la Llengua hauria de començar per enfortir el sistema educatiu públic, que és la principal eina per garantir l’accés a la llengua i la cohesió social. Rebutgem aquest pacte perquè el document presentat ignora mesures que des del nostre punt de vista són fonamentals:

- La baixada de les ràtios a les aules i, en conseqüència, l’augment de les dotacions de professorat.

- La reducció de les hores lectives del professorat, per tal que es puguin dedicar hores a la formació dins l’horari habitual, així com a la coordinació pedagògica amb el professorat de llengua per dissenyar estratègies conjuntes efectives.

- La implementació urgent de les mesures de l'escola inclusiva. Només amb el seu desplegament aconseguirem arribar a l'alumnat més vulnerable.

- La millora de les infraestructures escolars i la dignificació de la tasca docent, imprescindible per enfortir el compromís col·lectiu amb el model educatiu en català.

És molt fàcil fer grans anuncis de plans i pactes, però el que calen són mesures valentes i estructurals per defensar la llengua en el dia a dia dels centres educatius. Sense recursos i sense compromís polític real, tot plegat queda en paper mullat".

A més, els hi preocupa profundament que aquest pacte no contempli cap resposta clara davant les possibles sentències judicials que poden tornar a qüestionar el model d’escola en català. No es pot parlar de protecció de la llengua mentre s’evita afrontar la seva vulnerabilitat legal i institucional.

L'USTEC·STEs es reafirma el seu compromís amb la llengua catalana, però ho fan des del convenciment que la millor manera de protegir-la és garantir una escola pública única i robusta.