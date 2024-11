emergència lingüística

USTEC denunciem que 4.500 professionals de l'educació s'han quedat sense plaça del C2 de català

USTEC ha denunciat la dràstica reducció de places per als cursos de nivell C2 de català que ofereix el Departament d’Educació aquest curs. Només s’han habilitat 1.500 places, la meitat de les de l’any passat, i totes en modalitat virtual. Tenint en compte que el curs passat es van presentar 6.000 sol·licituds i 3.000 persones no van obtenir-hi plaça, com pot ser que enguany només s’ofereixin 1.500 places? Recordem que va ser el mateix Departament d’Educació qui va anunciar que tenir el C2 seria un requisit imprescindible per accedir a la funció pública docent.

Aquesta decisió deixa sense accés a la formació necessària 4.500 professionals de l’educació pública, sense comptar els milers de persones que no poden accedir a cursos per aprendre català en altres àmbits de la xarxa pública. Si el compromís amb la llengua és real, és urgent que l’oferta de formació s’ajusti a la demanda.

Empoderar el professorat i fomentar una actitud activa envers la llengua

La defensa de la llengua implica no només garantir formació suficient, sinó també potenciar una consciència lingüística activa entre els professionals de l’educació i també l’alumnat. Cal formar el personal en sociolingüística i reforçar-ne “l’empoderament” perquè siguin agents de canvi als centres, amb una actitud positiva i activa cap al català i l’aranès.

És necessari que les dues conselleries garanteixin formació curricular en sociolingüística per a l’alumnat i que s’engeguin campanyes de conscienciació lingüística perquè tots i totes prenguem consciència de la importància de mantenir la llengua arreu.

Què ve després del C2? Formació contínua i recursos en català

Un altre repte és oferir oportunitats de formació contínua per a tots el personal dels centres que vulgui aprofundir en el coneixement del català. Aquestes opcions són gairebé inexistents avui en dia, i el Departament hauria de recuperar la formació permanent, que s’ha vist desmantellada en els darrers anys en favor de processos externalitzats.

A més, un altre problema recurrent a què s’han d’enfrontar mestres, professorat i personal d’atenció educativa (PAE) és la manca de materials i recursos en català. Molts docents denuncien la predominança de materials en castellà, cosa que dificulta la immersió lingüística i el treball pedagògic en català. Demanem també avançar per dotar de més recursos en català els nostres centres educatius.

USTEC·STEs (IAC) reitera el seu compromís amb la llengua i exigeix al Departament d’Educació mesures concretes i eficients per garantir que la llengua catalana, i l’aranesa a l’Aran, siguin una prioritat real en l’àmbit educatiu i al conjunt del país. Només així podrem fer front a l’emergència lingüística que vivim.