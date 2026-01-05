El Correllengua Agermanat posa en marxa una web per difondre la iniciativa arreu dels Països Catalans

El Correllengua Agermanat ja disposa de web pròpia, un espai digital que vol esdevenir un punt de referència per donar a conèixer la iniciativa, compartir recursos i facilitar el treball conjunt entre entitats, col·lectius i persones compromeses amb la defensa de la llengua catalana.La nova web neix amb la voluntat de convertir-se en un espai de referència per a entitats, col·lectius i persones compromeses amb la defensa i promoció de la llengua catalana, facilitant la projecció conjunta d’una iniciativa que vol superar fronteres administratives i reforçar els vincles entre territoris.
Una eina al servei de la llengua i del treball en xarxa
A través del web, es podrà conèixer en profunditat el sentit del Correllengua Agermanat, els seus objectius polítics i culturals, així com la seva aposta per una llengua viva, compartida i vertebradora dels Països Catalans. El portal recull els principis del projecte, els materials de difusió i els eixos que orienten les diferents edicions del Correllengua.
El web també permetrà donar visibilitat a les iniciatives locals i territorials, compartir experiències, recursos i continguts, i facilitar la coordinació entre entitats i plataformes que impulsen actes del Correllengua arreu del país. En aquest sentit, esdevé una eina clau per reforçar el treball col·lectiu i la dimensió nacional de la iniciativa.
Difusió, memòria i projecció de futur
A més d’informar sobre les activitats i convocatòries, la web incorpora continguts que posen en valor la trajectòria del Correllengua i el seu paper com a espai de lluita cultural i popular en defensa de la llengua catalana. També s’hi poden trobar documents, materials gràfics i recursos pensats per facilitar l’organització d’actes i la implicació de nous col·lectius.
Amb aquesta nova plataforma digital, el Correllengua Agermanat fa un pas més per consolidar-se com una eina compartida al servei de la llengua, la cultura i la cohesió nacional, reforçant la idea que la defensa del català només pot avançar des de la unitat, el compromís i l’arrelament popular als Països Catalans.