Ensenyament

USTEC·STEs (IAC) es manté en la defensa de les assignatures de ciències al batxillerat

USTEC·STEs (IAC) ha manifestat el desacord amb les declaracions recents de la consellera d’Educació i FP, Esther Niubó, respecte a l’augment d’una hora setmanal (de 3 h a 4 h) per a les matèries obligatòries de modalitat a batxillerat. Tot i que considerem positiu que es contempli la necessitat de reforçar la docència de ciències, matemàtiques i literatura, aquesta mesura no compensa la reforma curricular que pretén fusionar la física i la química, d’una banda, i la biologia, la geologia i les ciències del medi ambient, de l’altra. Una retallada del 33% d’hores tampoc és acceptable.

L’alumnat que cursa el batxillerat científic és la base de la ciència del futur i, en un món on la pseudociència avança, reduir-ne la formació no és la millor de les idees. També cal dir que el Departament menysté la feina del professorat que en els darrers anys ha hagut de refer les programacions diverses vegades per seguir els cops de timó del conseller o consellera de torn, i en lloc de plantejar un debat general sobre com actualitzar el batxillerat, un cop més es vol imposar des de dalt un model que enfronta la dotació horària d’unes assignatures amb altres.

Rebutja la via de l’optativitat com a reforç dels continguts

La insistència del Departament en vincular l’oferta de matèries d’aprofundiment (optatives) a l’autonomia de centre genera desigualtats entre instituts i obre la porta a una competició entre matèries que no garanteix els mínims curriculars per a tot l’alumnat. Aquest model també afecta negativament les plantilles docents, que veuen agreujada la situació laboral.

Cal tenir present que la diversificació excessiva de l’alumnat en opcions curriculars (optativitat) pot dificultar que tot l’alumnat tingui accés a un aprofundiment igualitari en les matèries científiques. A més, en alguns casos, com el de Batxibac, les dues coses són directament incompatibles.

Per tot això, USTEC·STEs (IAC) demana el manteniment del repartiment actual entre assignatures, assegurant uns continguts universals de ciències i incloent-hi les mesures d’inclusió necessàries per garantir l’equitat educativa.

Necessitat d’una mesa de negociació sectorial

USTEC·STEs reclamem que qualsevol modificació del currículum de batxillerat sigui negociada a la Mesa Sectorial amb la participació de la comunitat educativa. En aquest sentit, demanem que no es demori més la convocatòria d’una mesa per tractar qualsevol possible reforma del currículum de batxillerat. Una mesa on creiem que s’ha de comptar amb la presència també de representants de la plataforma Ciències en Perill i altres col·lectius vinculats als estudis de batxillerat, com ho és el Col·lectiu Pere Quart de defensa de la literatura catalana a les aules, per a un debat més global sobre el currículum d’aquesta etapa.

Reivindicació d’hores pel Treball de Recerca

Per altra banda, respecte al Treball de Recerca (TR), no es pot concebre com una assignatura més sense dotació horària per al professorat. Cal abordar també aquesta qüestió i garantir que el TR no esdevé una sobrecàrrega no compensada ni reconeguda per als docents de batxillerat. Per això, USTEC·STEs demanem que, en tant que nova assignatura, sigui tinguda en compte dintre del còmput horari setmanal de 18 hores lectives.

Debat profund sobre el currículum i les etapes educatives

Per últim, USTEC·STEs considerem imprescindible obrir un debat profund i participatiu sobre el currículum i les etapes educatives, allunyant-nos de reformes imposades per organismes externs com l’OCDE. Reivindiquem un model educatiu basat en les necessitats reals de l’alumnat i en la garantia de qualitat per a tots els centres, sense excepcions, i que no estigui al servei del mercat, una educació crítica que permeti abordar els reptes que tenim com a civilització en termes de justícia social i sostenibilitat.