USTEC denuncia la inacció del Departament d'Educació davant la crisi de calor a les aules

Les altes temperatures registrades aquest juny, amb màximes que han superat els 35 °C en moltes comarques i fins i tot els 40 °C a l’interior del país, han encès les alarmes entre la comunitat educativa. Davant d’aquesta situació, el sindicat USTEC·STEs (IAC) ha denunciat la passivitat del Departament d’Educació i ha fet públiques un seguit d’exigències per protegir la salut de docents, alumnat i treballadors dels centres educatius.

Reivindicacions urgents

El sindicat reclama transparència immediata sobre l’estat de la climatització als centres i quins protocols s’estan aplicant. A més, exigeix mesures efectives i immediates, com la instal·lació de sistemes de refrigeració, ventilació adequada, flexibilització horària i dotació de recursos per garantir unes condicions dignes a escoles i instituts.

També plantegen la necessitat d’una planificació climàtica realista, amb un pla calendaritzat i finançat per adaptar tots els centres a l’escalfament global.

“No es pot aprendre ni treballar així”

La portaveu del sindicat, Iolanda Segura, ha estat contundent:

“A qualsevol lloc de treball seria inadmissible treballar a més de 30 graus. Per què hem d’aguantar nosaltres? Aquesta situació no es pot normalitzar. És intolerable que, en ple segle XXI, alumnes i personal educatiu hagin de resistir dies sencers en aules que superen els límits raonables de temperatura. No es pot aprendre ni treballar així.”

Mapatge de la realitat i possibles denúncies

USTEC ha activat un formulari de denúncia per recollir dades sobre les temperatures a les aules, accessible a través del seu web. Amb aquesta informació, el sindicat elaborarà un mapa real de l’estat dels centres educatius, amb l’objectiu de pressionar l’administració i exigir accions concretes.

Si el Departament d’Educació no actua, el sindicat ja ha avançat que impulsarà denúncies col·lectives davant els organismes competents. USTEC alerta que la salut i la dignitat del personal i de l’alumnat estan en joc, i insisteix que la lluita per una escola pública digna també passa per garantir infraestructures segures i climatitzades