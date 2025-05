Ensenyament

USTEC·STEs (IAC) denuncia la greu situació a l'Escola Congost de Canovelles, que va patir un incendi provocat

El sindicat USTEC·STEs (IAC) ha denunciat públicament la situació d'emergència que viu l'Escola Congost de Canovelles arran de l'incendi ocorregut el passat 2 de maig, que ha deixat el centre en condicions totalment precàries per a l'activitat educativa. Un fet d'extrema gravetat que hauria d’haver activat un protocol d'actuació per fer front una situació d'emergència i que no s'està implementant.

Davant d’aquesta situació insostenible el claustre de mestres han presentat una carta formal a la directora dels Serveis Territorials d’Educació al Maresme i Vallès Oriental, Sra. Montserrat Domingo, exposant la gravetat dels fets i les necessitats urgents del centre.

I avui dijous 8 de maig, la Junta de Personal ha tornat a posar damunt la taula aquesta problemàtica i, des d’USTEC ha reclamat novament a la directora dels ST l’aplicació de mesures cautelars immediates en línia amb el contingut de la carta.

Malgrat aquestes dues accions consecutives, l’administració continua sense donar cap resposta.

El sindicat USTEC·STEs (IAC) denuncia, a més, que és el claustre qui únicament està fent la neteja, desinfecció i trasllat del material necessari per poder fer classe en hores fora del seu horari laboral i amb els seus propis mitjans, i que la direcció del ST està fent cas omís de les seves peticions. Considera aquesta actitud absolutament inadmissible i exigeix:

1. L’aturada immediata de l’activitat lectiva fins que es garanteixin unes condicions mínimes de seguretat, dignitat i qualitat educativa per al personal i l’alumnat.

2. L’adopció urgent de mesures, entre les quals:

- Habilitar el trasllat del material amb personal de la brigada de l'ajuntament.

- Subministrament de material didàctic net, segur i en condicions òptimes.

- Suport institucional i emocional al professorat, que actualment se sent desbordat, ignorat i desatès.