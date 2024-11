Sulidaritat amb el País Valencià

USTEC·STEs (IAC) demana un permís per al personal docent i personal d’atenció educativa valencià per poder anar al País Valencià a atendre a les famílies afectades per la DANA.

Davant dels greus efectes ocasionats per la DANA que ha impactat durament diversos municipis del País Valencià, el sindicat USTE·STEs ha sol·licitat formalment al director general de personal del Departament d’Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya que s’habiliti un permís especial per al personal valencià que treballa en centres educatius a Catalunya. Aquesta mesura té com a objectiu permetre que les treballadores i treballadors afectats puguin desplaçar-se al País Valencià per atendre les seves famílies i col·laborar en les tasques de suport davant les pèrdues materials i personals que s’estan patint.

Tal com ha expressat el sindicat, "Davant de la catàstrofe ocasionada pel DANA, des d'USTEC demanem que s'habiliti un permís per a les nostres companyes i companys del País Valencià que treballen a Catalunya i que han patit afectacions als seus municipis. Necessitem que l'administració mostri la seva solidaritat amb el seu personal afectat i que faciliti el desplaçament per acompanyar-los en aquests moments difícils."

Aquesta petició també es fa extensiva a aquells treballadors i treballadores que s'han vist literalment atrapats en els seus municipis a causa de la impossibilitat d'accedir-hi o sortir-ne per la situació de les vies de comunicació, i que es troben en una situació d'incertesa i angoixa davant la impossibilitat de retornar a la seva feina.

USTEC·STEs fa una crida a l’administració per actuar amb rapidesa i solidaritat, facilitant la resposta d’emergència i l’atenció a les necessitats humanes i familiars del seu personal afectat per aquesta situació de catàstrofe natural. Per això, el sindicat demana facilitar el procés de petició del permís i celeritat en la comunicació del permís a les direccions dels centres.