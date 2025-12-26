Nou anys dinacció institucional amb la Casa Vallmanya de Francesc Macià

Nou anys després de les primeres gestions institucionals i de la jornada de descoberta impulsada pel Centre d'Estudis Comarcals del Segrià (CECS), així com després de sis convocatòries nadalenques de protesta, la situació de Casa Vallmanya, vinculada al president Francesc Macià, continua completament encallada. Les entitats denuncien “mentides i enganys” per part de les administracions i un abandonament deliberat del patrimoni històric situat fora de l’àrea metropolitana de Barcelona.
Aquest 25 de desembre, coincidint amb el 92è aniversari de la mort del president Macià, la plataforma Salvem Cal Macià – Casa Vallmanya s’ha tornat a concentrar davant la masia del terme municipal d’Alcarràs sota un lema contundent: “9 anys d’enganys i mentides després: 28 M€ per reformar el Palau de Pedralbes, 0 € per salvar Cal Macià”.
La xifra que centra la denúncia no ha passat desapercebuda. Mentre les administracions han destinat 28 milions d’euros a la reforma del Palau de Pedralbes, no s’ha invertit ni un sol euro en la preservació de la casa on Macià estiuejava i passava temporades, malgrat el seu valor històric, arquitectònic i nacional.
Segons la plataforma, aquest desequilibri evidencia que “per al Govern de la Generalitat, el patrimoni arquitectònic, històric i nacional no existeix si està situat més enllà de la Panadella”, fet que comporta “un tractament de segona o tercera categoria” per als béns patrimonials fora de l’àrea d’influència de Barcelona.
L’any passat, les administracions —la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Lleida i l’Ajuntament d’Alcarràs— van signar un acord per destinar prop de 920.000 euros a la compra i restauració de la finca, incloent-hi la seva incorporació a la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica. Tanmateix, l’acord fa dos anys que no es compleix.
El principal escull és la compra de l’immoble. El propietari privat en demana actualment uns 250.000 euros, més del doble del preu previst inicialment. L’Ajuntament d’Alcarràs assegura que no pot assumir aquest cost i manté sobre la taula l’opció de l’expropiació, un procediment que podria allargar-se fins a tres anys.
Des de la plataforma Salvem Casa Vallmanya reclamen que el procés d’expropiació s’activi immediatament com a mesura de pressió. El seu portaveu, Ferran Dalmau, defensa que “obrir el procés pot fer que el propietari entri en raó” i evitar que l’edifici continuï degradant-se.
Les entitats alerten que la Casa Vallmanya es troba en un estat molt avançat de deteriorament i consideren urgent una actuació administrativa efectiva. En aquest sentit, han anunciat que reactivaran les mobilitzacions i que mantindran la pressió institucional fins que es garanteixi la recuperació i dignificació d’un espai clau de la memòria republicana i nacional del país.
9 anys de mentides i enganys després:— #SalvemCasaVallmanya (@SalvemCalMacia) December 25, 2025
- 28M€ per reformar el Palau de Pedralbes
- O€ per salvar Cal Macià-Casa Vallmanya
9 anys exigint una actuació administrativa a @govern i @AjAlcarras. El patrimoni i el país, més enllà de la Panadella, són invisibles per qui ens governa. pic.twitter.com/aVgaUaRpVd