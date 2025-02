Comunicat de la Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines arran de la "gira americana" de la princesa Leonor

La Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines ha emès un comunicat arran de la visita de la princesa Leonor Borbon a Colòmbia que tot seguit reproduïm:

COMUNICAT CORDINADORA ANTIMONÀRQUICA ( CACG )

Arran de la visita de l’Eleonor Borbon al 5 centenari de la fundació de la ciutat de Santa Marta a Colòmbia, i de la polèmica que s’ha generat de com l’han de rebre les autoritats estatals del govern colombià. Des de la Coordinadora Antimonàrquica hem realitzat un escrit en castellà i que us adjuntem traduït, i titulat “ Santa Marta y el buque fantasma”, un escrit informatiu i solidari, dirigida a encoratjar la lluita anti-colonial que encara es ben viva a tota Llatinoamerica, hem enviat aquest escrit a diferents adreces tant del Govern colombià, organitzacions polítiques, sindicats, de grups indigenistes, i de mitjans de comunicació de Colombia.

SANTA MARTA I EL VAIXELL FANTASMA

“La Coordinadora Antimonàrquica de les comarques Gironines” composada per 31 entitats i organitzacions de les comarques Nord orientals de Catalunya, ens dirigim a vostès després de saber de la futura visita del vaixell escola de l’armada espanyola “Juan Sebastian el Cano” i de la princesa Eleonor Borbon, a celebrar el 5 centenari de la fundació de la Ciudad de Santa Marta, i de la controvèrsia que si el Govern Colombià ha de rebre amb honors d’estat o tractar-la com qualsevol turista.

Primer de tot nosaltres els catalans, bascos, gallecs i canaris.. volem el mateix que vostès varen aconseguir, que es alliberar-nos del imperi Espanyol, puix com vostès en un passat, ens sentim com una colonia.. de fet, són les ultimes colònies que reté el regne d’Espanya, evidentment per la força i la violència.

La monarquia espanyola no és una institució democràtica per defensar els drets civils, ja que va ser posada a dit per un genocida i dictador, de nom Francisco Franco, tal imposició mai va ser ratificada per les urnes democràtiques, mai ha estat votat pel conjunt de la ciutadania espanyola, es per això que la democràcia espanyola neix mutilada.

La democràcia portuguesa neix de la revolució dels clavells, una de las primeres reformes que varen fer es fer, va ser fer fora a tota la cúpula judicial feixista i col·locar-ne una altre de caire més democràtic, una de las conseqüències d’aconseguir una democràcia plena, es que Portugal va demanar perdó a totes les seves excolònies pels excessos i abusos, dissol0....ent així tot rastre d’imperialisme.

Espanya al contrari la cúpula judicial feixista no va ser mai expulsada, i bona part de les estructures franquistes varen sobreviure a la transició, perpetuant part del seu poder dins del mateix estat, coaccionant i limitant a la jove democràcia, instaurant de forma vitalícia al rei Juan Carlos de Borbon com cap d’estat, seguint així el llinatge dictatorial i franquista.

La monarquia espanyola com garant militar del imaginari imperialista i colonial del militarista Francisco Franco, imaginari que comparteix amb el fonament nuclear del estat Espanyol, no només no es penedeixen del genocidi, del espoli i saqueig durant segles del continent Americà, si no que n’estan orgullosos i senten una espècie d’ enyorança per sentir-se dominadors d’altres pobles, no ens enganyem, per ells, vostès els llatinoamericans no son ciutadans de segona classe, però tampoc ho son de igual a igual, els continuen veient com els seus exsúbdits que haurien de mostrar preferència y reverencia.

Si no recordin-se, de la famosa “cumbre latinoamericana”, en què després d’una intervenció reindivicativa de Hugo Chavez, el rei Juan Carlos va interrompre amb mals maneres i prepotentment amb un “por que no te callas!”.. i tornava a ser la veu del colonitzador cacic espanyol castigant l’indígena rebel.

Recordin-se també del gravíssim incident protagonitzat por el actual rei Felipe VI, durant la presa de la possessió del actual president de Colòmbia Gustavo Preto. Mostrant menyspreu i gens de respecte a l’espasa del llibertador Simon Bolivar. No es va aixecar del seu seient como si varen fer la totalitat dels presents. Aquest gest que val més que mil paraules dona fe del que els hi volem transmetre: i és que Felipe VI i tota la monarquia Espanyola inclosa la Princesa Leonor comparteixen un imaginari supremacista, i que el vaixell escola “Juan Sebastian Elcano” no és el vaixell de la germanor, sinó de la manipulació i la supèrbia .

Mereix el poble colombià, el conjunt de nacions llatinoamericans i els indígenes del continent, un nou acte de humiliació i engany, per part dels descendents dels monarques espanyols? Dels mateixos que varen fer vesar tanta sang i ocasionar tant de patiment dels seus ancestres de Colòmbia i del continent americà, per veure’s lliures del despotisme i les cadenes de la colonització?

Sabem de qui parlem, ja que els hem petit recentment a la nostra pròpia pell, l’ actual rei Felipe en un discurs televisat, va exaltar como un hooligan als cossos repressius policials espanyols que varen agredir salvatgement a milers de catalans. Deixant ferides i hospitalitzats a més de mil Civils, joves i ancians, pel simple fet de anar a votar pacifica i democràticament, exercint el nostre dret de autodeterminació en un referèndum el 1 d’0ctubre de 2017.

Catalunya va suportar i perdre dues dures guerres contra Espanya: en el 1640 “la guerra dels segadors” i una altre del 1701 al 1714 que finalitzar en la pèrdua de la nostra sobirania, en ambos conflictes se assassinaren i saquejaren mentre continuava la massacre en el continent americà, compartim doncs una coincidència repressiva per part del mateix Imperi, que ens uneix i ens fa sentir empatia amb vostès. Ens solidaritzem amb les seves justes reivindicacions.

Sabem de qui parlem, l’estat espanyol continua sent violent, supremacista i imperialista.. no ens confonguem, no es deixin trepitjar, els animem a continuar lluitant per la seva dignitat i la seva autoestima, boicot al vaixell fantasma! I que Santa Marta sigui la tomba del colonialisme, un bastió de lluita contra la submissió.

No ens mou l’odi ni el ressentiment, no volem venjança, exigim un reconeixement dels fets i unes sinceres disculpes per una justa reparació, així ho sentim. Ens agradaria veure una autentica germanor entre l’Estat espanyol i els països llatinoamericans, una bonica abraçada sincera, però això només pot passar quant Espanya s’enfronti amb la seva fosca historia, quan passi per un terapèutic debat intern, quan demani perdo i ofereixi reparació pels excessos de la conquesta. A nosaltres els catalans ens agradaria perquè significaria que el imperialisme ha mort definitivament, que la democràcia plena i madura se ha instaurat en Espanya, i que Catalunya recuperaria la seva sobirania i per conseqüència el seu dret a decidir.

Seguim al valent exemple d’Andres Manuel Lopez Obrador expresident de Mèxic, que var sol·licitar a Espanya unes sinceres disculpes, llavors vindrà una abraçada.

Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines ( CACG )