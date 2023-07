ANTIMONÀRQUICS

Finalment la Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines ha penjat una estelada a la façana de la Fundación Princesa de Girona

Seu de la Fundación Princesa de Girona (carrer Juli Garreta cantonada amb Ronda Sant Antoni Maria Claret) on ha estat detingut Quim Tell (07/06/2023) Imatge del fotògraf Joan Aureli Martí Bohigues

Seu de la Fundación Princesa de Girona (carrer Juli Garreta cantonada amb Ronda Sant Antoni Maria Claret) on ha estat detingut Quim Tell (07/06/2023) Imatge del fotògraf Joan Aureli Martí Bohigues

Seu de la Fundación Princesa de Girona (carrer Juli Garreta cantonada amb Ronda Sant Antoni Maria Claret) on ha estat detingut Quim Tell (07/06/2023) Imatge del fotògraf Joan Aureli Martí Bohigues

Seu de la Fundación Princesa de Girona (carrer Juli Garreta cantonada amb Ronda Sant Antoni Maria Claret) on ha estat detingut Quim Tell (07/06/2023) Imatge del fotògraf Joan Aureli Martí Bohigues

Finalment aquest vespre la Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines ha penjat una estelada a la façana de la Fundación Princesa de Girona. Ara fa un mes agents dels Mossos d'Esquadra van detenir el veterà militant independentista Quim Tell durant una protesta quan intentava penjar una estelada a la seu de la Fundación.

Avui al matí la Coordinadora Antimonàrquica ( que aplega 21 entitats, sindicats i partits polítics. Entre d'altres, Òmnium, l'ANC, el Consell per la República (CxR), ERC, JxCat, la CUP, l'Adac, l'Ateneu 24 de Juny, la IAC, la Intersindical, el SEPC, el col·lectiu La Forja, el casal independentista El Forn o el moviment Seguim 1714) ha fet una roda de premsa on ha tornat a convocar a la ciutadania a una manifestació contra la visita de la família reial espanyola el proper dimecres 5 de juliol a les 18h. El punt d'inici de la protesta serà a l'avinguda Doctor Furest de Caldes de Malavella (davant del balneari de Vichy Catalán). Felipe VI i la Princesa Leonor seran presents a l'entrega dels Premis Princesa de Girona que es faran al Camiral golf and wellness ubicat al municipi de Caldes de Malavella però allunyat uns 4 quilòmetres del poble.

Camiral golf and wellness (propietat de l'empresari multimilionari irlandès Denis O'Brien) és un gran espai de luxe aillat a uns 4 km del poble de Caldes. El golf està delimitat per l'A-2 (antiga N-II), l'Autopista del Mediterrani (antiga AP-7), les vies del TGV, i el tram final de l'Eix Transversal (C-25). Una fortalesa on suposadament els manifestants intentaran apropar-se el proper dimecres.