Sempre serà València

L'Ajuntament de València aprova la denominació bilingüe “Valéncia / Valencia” amb els vots del PP i Vox

Prenen com argument un informe tècnic del filòleg i membre de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), Abelard Saragossà, que justifica l’ús de l’accent tancat per raons històriques i lingüístiques, tal com ho escriu Sebastià Carratalà a La Veu del País Valencià del 22 de juliol de 2025.