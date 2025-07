MEMÒRIA HISTÒRICA

Recorden que l'obra de teatre on es ridiculitza el català va representar-se a l'antiga presó model de Barcelona on centenars de catalanistes i independentistes van complir condemna

L'usuari de la xarxa social X (@CACCGi) ha fet una piulada on ha recordat que l'obra de teatre on es ridiculitza el català es va realitzar a l'antiga presó model de Barcelona on centenars d'independentistes i catalanistes van ser empresonats

Fa uns dies l’obra "Esas latinas", de la companyia Teatro Sin Papeles va protagonitzar un gag catalanòfob durant la presentació de l’Informe de l’Observatori de les Discriminacions a Barcelona, de l’Oficina per la No Discriminació de l’Ajuntament de Barcelona. Aquesta obra pagada amb diners públics (segons alguns usuaris d'X la fundació on treballa la seva directora ha cobrat subvencions públiques de gairebé 1,4M€ els últims anys) ha provocat critiques a les xarxes socials (i a la societat catalana en general).

Ahir el digital El Nacional va publicar un article on s'informa que la directora de la companyia Teatro Sin Papeles (Camila Pinzón Mendoza) no és precisament una persona "sense papers". Nascuda el 1987 a Colòmbia, Pinzón va estudiar periodisme a la Pontifícia Universitat Javeriana (PUJ) de Bogotà, una de les principals universitats privades del país i amb un cost al voltant dels 2.000 euros per semestre. Després, va cursar el màster en Creació Literària a la Universitat Pompeu Fabra (UPF) - Barcelona School of Management (BSM), que actualment té un cost de 9.000 euros.

Enmig d'aquesta polèmica, avui l'usuari de la xarxa social X Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines (@CACCGi) ha fet una piulada on ha recordat que l'obra de teatre on es ridiculitza el català va ser representada a l'antiga presó model de Barcelona on centenars de catalanistes i independentistes van complir condemna.