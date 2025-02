Valencià

La Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic convoca concentracions massives a València, Castelló i Alacant per a dir “Sí al Valencià”

La Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic convoca concentracions a València, Castelló i Alacant en contra de la consulta de la llengua base que tindrà lloc del 25 de febrer al 4 de març als centres educatius i que vulnera els drets lingüístics de l’alumnat que vol ensenyament en valencià.

Les concentracions estan convocades per al dissabte 22 de febrer. Els llocs i les hores són:

València: Plaça de la Mare de Déu a les 18’00 hores.

Castelló: Plaça Major a les 11’30 hores.

Alacant: Plaça Sèneca a les 19’30 hores.

Els motius:

Rebutgem la consulta de tria de llengua base, que amenaça el model d’escola en valencià i posa en risc l’ús del valencià com a llengua vehicular, essencial per a la cohesió social i la normalització lingüística.

No hem parat de denunciar la nefasta gestió del Govern valencià i la Conselleria d’Educació enfront de les greus mancances del sistema educatiu i, en estos moments, amb molta més força i empenta pel seu intent de desmantellar el valencià amb la consulta de tria de llengua base derivada de la Llei 1/2004.

La nostra defensa pel valencià i en contra d’una consulta, que no garanteix el dret de l’alumnat a poder estudiar en valencià, ens ha portat a fer moltes xarrades formatives e informatives a les comunitats educatives, a més a conéixer a nous col·lectius com ara Famílies pel Valencià amb qui compartim el mateix obectiu i argumentari.

Tenim molt clar que el valencià és una llengua d’oportunitats laborals i que les persones que coneixen dues llengües (valencià i castellà) estan millor preparades per adquirir una tercera llengua.

Per altra banda el valencià forma part de la nostra particular identitat i riquesa: és l’herència dels nostres avantpassats i l’hem de transmetre a les noves generacions.

Les administracions públiques han de garantir l’ensenyament en valencià tal i com indica la LUEV.

Per tot això, convoquem tota la comunitat educativa a les concentracions del dissabte 22 de febrer. Reclamem una educació pública de qualitat i en valencià. Exigim la dimissió de Mazón i de Rovira!

Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic

La Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic està integrada per Escola Valenciana, FAMPA-València, STEPV, Federació d’Educació CCOO PV, UGT Ensenyament Serveis Públics PV (UGTSP-PV), CAVE-COVA, CGT PV-M, FAAVEM, FEPV, SEPC València, BEA, Sindicat d’Estudiants, Associació de Directors de Primària-PV, Associació de Directors de Secundària, Federació de Moviments de Renovació Pedagògica PV, ADIDE-PV, FAMPA-Enric Valor, FAMPA-Penyagolosa i València Laica