“Fora feixistes de les institucions”

El moviment social protesta contra “els pressupostos de la destrucció” de PP i Vox al País Valencià

Diverses entitats socials, sindicats i col·lectius del País Valencià es van mobilitzar aquest dijous davant de les Corts Valencianes per denunciar els pressupostos aprovats per PP i Vox, que consideren un atac frontal als drets socials i civils. La protesta, convocada per moviments sindicals, veïnals, feministes, ecologistes, educatius, memorialistes i LGTBI+, també va tenir lloc de manera simultània a Alacant i Castelló de la Plana.

Amb lemes com “Per uns pressupostos al servei del poble” i “Mazón dimissió”, els manifestants van carregar contra el govern de Carlos Mazón i les retallades en serveis públics i polítiques socials. Durant la concentració a València, es va representar una processó satírica amb una figura del president Mazón etiquetat com a “criminal”.

Ana Oliver, portaveu de les entitats convocants, va denunciar que el País Valencià “està pitjor que mai” i va acusar el govern valencià de legitimar unes polítiques que precaritzen l’educació, la sanitat i la justícia, mentre la reconstrucció postdana continua encallada.

Per la seva banda, la CGT va qualificar els comptes com un “atac directe a la classe treballadora” i el seu portaveu José Antonio Lafuente va afirmar que es tracta de “pressupostos assassins” que “desmantellen l’escut social” i recullen “l’agenda masclista, xenòfoba i excloent de Vox”.

Les mobilitzacions han posat en evidència el rebuig creixent als comptes de la Generalitat Valenciana i l’aliança entre el PP i l’extrema dreta.