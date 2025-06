Discriminació lingüística

Denuncien que PP i Vox volen excloure la ciutat d'Alacant de l'àmbit lingüístic valencià

Plataforma per la Llengua, juntament amb les 50 entitats cíviques, socials, culturals i sindicals que conformen la plataforma, denuncia que PP i Vox volen excloure la ciutat d'Alacant de l'àmbit lingüístic valencià reconegut per la LUEV. L'entitat se suma a la convocatòria d'una concentració a la plaça de l'Ajuntament per a defensar la llengua a la ciutat el 26 de juny

Plataforma per la Llengua, juntament amb les 50 entitats, sindicats i associacions culturals i cíviques que conformen Alacant pel Valencià, denuncia públicament l'intent del govern municipal de PP amb el suport de Vox de fer un pas enrere en el reconeixement del valencià a la ciutat.

El pròxim 26 de juny, el plenari de l'Ajuntament d'Alacant debatrà una declaració Institucional impulsada per l'extrema dreta amb el suport del Partit Popular per excloure la ciutat de l'àmbit lingüístic del valencià definit per la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV), aprovada a la mateixa ciutat fa més de 40 anys. Aquesta proposta, que ja es va intentar introduir abans en 2020 i 2023, forma part d'una estratègia sostinguda per debilitar l'oficialitat i la presència del valencià en institucions públiques i àmbits socials.

Segons les dades oficials, el 17 % de la població d'Alacant és valencianoparlant, i hi ha una demanda real d'ensenyament en valencià, tal com va quedar palés en la consulta escolar de 2025. En lloc de garantir drets i fomentar la cohesió, el govern municipal pretén crear un conflicte artificial on no n'hi ha cap, per motius exclusivament ideològics. Alacant pel Valencià recorda que el valencià mai ha sigut motiu de confrontació a la ciutat i que la LUEV no perjudica en absolut els drets de la població castellanoparlant, sinó que reconeix i protegeix la riquesa lingüística del territori. Per això, reclamem responsabilitat institucional i respecte a la llei, a la convivència i a la història de la ciutat.

Convocada una concentració ciutadana el 26 de juny a la plaça de l'Ajuntament d'Alacant

Com a resposta a aquest nou atac, Alacant pel Valencià, amb el suport de Plataforma per la Llengua, convoca una concentració massiva el mateix dia del plenari, per tal de defensar el valencià i mostrar el rebuig social a aquesta proposta regressiva. Les entitats han iniciat una campanya de recollida de signatures telemàtica per sumar suports a la defensa dels drets lingüístics a Alacant.

Aquesta no és la primera vegada que Plataforma per la Llengua es mobilitza a favor del valencià a la capital alacantina. L'entitat ja va estar present a la manifestació del 12 d'abril que es va celebrar a Alacant, amb els seus socis i voluntaris, amb motiu de la commemoració de la Diada Nacional del País Valencià.