Països Catalans

"Sense Alacant no hi ha país"

Milers de persones reivindiquen “la valencianitat del sud” i la ciutat d'Alacant com a “part imprescindible del projecte nacional davant dels intents d’assimilació i desvincular” aquestes comarques “de la resta del País Valencià”.

Aquest dissabte, més de cinc persones s'han manifestat pels carrers d'Alacant per reivindicar el sud de la nació, ja que sense el sud no hi ha projecte nacional, ni Païs Valencià, ni molts menys Països Catalans.

El punt d’inici de la manifestació ha estat l’IES Jordi Joan i els participants han recorregut diferents carrers del centre fins al’Esplanda, on s’ha llegit el manifest de la diada i ha actuat el grup Pep de la Tona, el nou projecte del cantant de La Gossa sorda, Josep Nadal.

El País Valencià que renaix cada #25dAbril, enguany des d'Alacant ✊🏽



Poble que lluita

Poble que viu!!!#PaísValencià #PaïsosCatalans pic.twitter.com/wm1nD9Luwk — Alerta Solidària (@AlertaSolidaria) April 12, 2025

