Carles Puigdemont recorda en una piulada que Felip VI és el capità general de l'exèrcit que sorteja una prostituta

En un xat grupal de militars de la caserna del Bruc de Barcelona es comentava el sorteig d'una prostituta on hi participen una setantena de militars. En el grup, s'han explicat els detalls de la rifa per recaptar diners per a la festa de la Puríssima i també s'han enviat imatges de la dona, fet que ha desencadenat un seguit de comentaris masclistes i vexatoris contra aquesta persona, a qui, en els cartells que es van penjar a diferents punts de la caserna del Bruc, se la defineix com a "dama de companyia". Concretament, la participació en aquest sorteig per passar una estona amb la prostituta va inclosa en el preu de 25 euros que val el sopar de la Puríssima que s'organitza a la caserna. També es podien fer participacions de tres euros i qualsevol militar podia repetir per a tenir més opcions, afegint un euro per a comprar noves participacions, amb un màxim de 52 bitllets.

Entre les reaccions a la notícia hi ha una piulada de Carles Puigdemont on recorda que Felip VI és el capità general de l'exèrcit que sorteja la prostituta. Una altra reacció ha estat la de la Ministra de Defensa espanyola Margarita Robles que ha fingit indignació i ha afirmat que els militars seran expulsats de l'exèrcit espanyol (Robles també fa afirmar fa poques setmanes que s'investigaria la modificació, des d'una caserna de l'exèrcit espanyol, de l'article 'Alcarràs' de Viquipèdia però les modificacions d'articles de Viquipèdia des d'adreces IP del Ministerio de Defensa se segueixen fent regularment).