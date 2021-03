Per la república

Felip VI i Pedro Sánchez visitaran la planta de SEAT de Martorell demà

S'ha convocat una concentració de protesta per demà al matí a Martorell

Felip VI i el president de govern espanyol, Pedro Sánchez, preveuen viatjar demà al Principat de Catalunya per visitar la fàbrica de SEAT a Martorell. Fonts del govern espanyol han informat a Efe que, a l'espera de confirmació oficial, la previsió és que demà, Felip VI acompanyat pel cap de l'executiu espanyol, protagonitzin la visita que tenien programada inicialment pel 21 de desembre passat on els monarques espanyols únicament van reunir-se amb el poeta Joan Margarit per entregar-li el Premio Cervantes (visita que va provocar el tall de les vies del TGV entre Girona i Figueres).



Els dos oligarques viatjaran a Catalunya dies després de les protestes que s'estan vivint als carrers de diverses ciutats (principalment Barcelona) per la presó del raper Pablo Hasél i poques setmanes després de la vacunació contra la COVID de les infantes Elena i Cristina als Emirats Àrabs.