Repressió

Decidim condemna la repressió davant la visita del Borbò Felip VI a Castelló

Decidim ha condemnat la repressió exercida per la policia nacional ahir a la concentració pacífica d’un nombrós grup d’estudiants davant la visita del rei espanyol a la Universitat Jaume I de Castelló, per a reunir-se amb l'elit empresarial.

L'entitat afirma que "El poble tenim dret a decidir i manifestar-nos en contra de la monarquia borbònica" i exigeix "l’absolució la immediata posada en llibertat de les dos persones detingudes per exercir la seua llibertat d’expressió".

Considera que "Les càrregues policials i altres pràctiques antidemocràtiques com la intimidació i els escorcolls al carrer, les retencions arbitraries, les sancions injustes, etc., han sigut una tònica envers la societat civil valenciana organitzada des de fa molts de temps, incrementant-se en els darrers anys contra totes les persones que a ulls de la policia no responen als seus canons estètics o ideològics, de forma que el poble valencià hem hagut de patir violència de forma sistemàtica, planificada i continuada, especialment quan s'exerceix la llibertat d’expressió envers un dels pilars fonamentals del règim del 78: la monarquia".

Puntualitza que "l'estat espanyol no pot continuar seguint represaliant impunement els valencians, ni continuar amb la seua deriva autoritària contra la llibertat d'expressió. Que quede clar: el poble valencià tenim dret a decidir i mai hem volgut la monarquia borbònica!".