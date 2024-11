DANA

Felip VI és rebut amb crits a Paiporta i acaba parlant amb un noi que porta una samarreta neonazi

Avui, Paiporta ha estat escenari de nombroses manifestacions en resposta a la visita del rei Felipe VI, en un moment marcat per la tristesa i la necessitat de solidaritat davant les conseqüències del recent DANA. La població local s'ha mobilitzat per expressar la seva indignació, no només per la presència del monarca, sinó també per la falta de suport i reconeixement cap a les víctimes d’aquesta tragèdia natural.

Els afectats pel DANA han patit enormes pèrdues, amb famílies que encara es troben recuperant-se dels danys materials i emocionals. En aquest context, molts ciutadans consideren que la visita del rei ha volgut ser una oportunitat de la casa reial per "rentar la cara a la monarquia" que no els ha "acabat de sortir bé" ja que "la posada en escena de l'acte" ha generat encara més controvèrsia perquè Felip VI s'ha aturat a parlar amb uns nois que portaven una samarreta neonazi. Les veus crítiques han assenyalat que la prioritització de certes trobades enfront de les necessitats immediates dels veïns és una mostra de la ideologia borbònica.