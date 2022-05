ANTIMONÀRQUICS

'Cremen' Felip VI a la primera manifestació convocada per la Coordinadora Antimonàrquica de Girona

Unes 200 persones s'han manifestat aquest vespre a Girona contra les activitats de la Fundación Princesa de Girona seguint la primera convocatòria de la recentment creada Coordinadora Antimonàrquica de Girona. L'acte ha començat a les 19 hores a la plaça del Vi i ha acabat una hora hora més tard a la carretera de Barcelona (a l'alçada de l'estació de tren) amb la crema d'un ninot amb la cara de Felip VI.

A la plaça del Vi un membre de la Coordinadora Antimonàrquica de Girona ha llegit un comunicat que tot seguit reproduïm:

'La Coordinadora Antimonàrquica de Girona, davant la celebració els següents dies de diferents actes per part de la Fundació Princesa de Girona on es pretén crear propostes pel futur de la ciutat, exposa el següent:

Som una societat madura, emancipada i republicana i per això no acceptem cap mostra de caritat de cap Borbó. No volem que cap proposta de futur de la ciutat de Girona passi pel sedàs de la Fundació Princesa de Girona ni de cap Borbó.

El rei Borbó és el rei de la repressió, és el rei del 3 d’octubre, és el rei de l’”A por ellos”, amb l’únic mèrit de ser el successor imposat del dictador Francisco Franco. No acceptem cap campanya de màrqueting per blanquejar ni una monarquia ni al rei de repressió.

Per això demanem:

1 – Que cap institució gironina accepti blanquejar la monarquia de la repressió espanyola. Demanem a l’Associació d’Empresaris i Emprenedors de Girona que deixi de col·laborar en el Tour del Talento. Mai cap monarquia pot ser exemple d’emprenedoria ni de futur.

2 – Que els patrons de les comarques de Girona de la Fundació Princesa de Girona deixin de formar-ne part: Alzamora Group, Hijos de José Bassols (Aigües de Sant Aniol), Fundació Gala – Salvador Dalí, Vichy Catalan, Celler del Pescador – Grup Perelada i Frit Ravich. I per extensió la resta de patronat dels Països Catalans. No es pot seguir donant suport ni perpetuant cap monarquia.

3 – Que cap Borbó visiti la ciutat de Girona. No són benvinguts.

4 – Que es deixi d’avergonyir a la ciutat amb la utilització del seu nom per mantenir un títol inventat que no reconeixem i no ens representa. Girona no és dels Borbons.

En aquest sentit, demanem a l'Ajuntament de la ciutat que esborri del seu nomenclàtor tota referència borbònica que encara hi resta, com la Torre Alfons XII.

5 – Que marxi de la ciutat la plataforma de blanquejament d’una monarquia corrupta i repressiva. Mai més Borbons com a exemple de res, fora la Fundació Princesa de Girona.

Recordem a Felip de Borbó que la Ciutat de Girona l’ha nomenat persona non grata i que no és benvingut a Girona, una ciutat que mira al futur i a una república independent. Per tots aquests motius, fem fora al rei Borbó de Girona!

Coordinadora Antimonàrquica de Girona'.