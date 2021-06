Per la república

Rebuig a la monarquia amb la crema d'imatges de Felip VI

Aquest vespre han tingut lloc diverses cremes populars d’imatges del monarca espanyol. Demà, a les 19 de la tarda a la plaça del Mar de la Barceloneta, l’entitat rebrà Felip VI a Barcelona.

L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha convocat aquest vespre nombroses cremes populars amb motiu de la visita que el monarca espanyol Felip VI farà demà a Barcelona. Les assemblees territorials de l’entitat s’han concentrat a les places d’arreu del país per cremar imatges del rei.



L’entitat considera que aquesta visita és “una nova provocació” de l’Estat espanyol. Per aquest motiu, en el manifest promogut per avui, l’entitat expressa “el seu rebuig més enèrgic” a la monarquia espanyola i deixa clar que “amb aquesta mobilització els fem saber que no els volem aquí”.



Demà el monarca espanyol ve a Barcelona “de la mà d’una elit totalment desconnectada del país, que té els seus interessos lligats a l’Estat espanyol i que treballa per defensar l’statu quo d’una autonomia sense poder en la qual el poble hi té molt poc a dir”.



En aquest sentit, l’Assemblea explica que “com a part activa de la societat catalana ens reafirmem en la nostra enèrgica consciència antimonàrquica i en el compromís entusiasta a favor de la construcció d’una República Catalana al servei de les persones”.



Davant la possible assistència d’algun membre del Govern a l’acte del Cercle d’Economia en què participarà Felip VI, l’entitat assenyala que “cap de les nostres institucions no han de participar en aquest joc”.



La presidenta de l’Assemblea, Elisenda Paluzie, ha participat en la cremada popular organitzada per les assemblees territorials del Barcelonès, que ha tingut lloc a la plaça Sant Jaume de Barcelona.



Les concentracions d’avui són l’avantsala de la mobilització que l’entitat ha convocat per demà a les 19 de la tarda a la plaça del Mar, al barri de la Barceloneta, per rebre amb tot el caliu possible el monarca Felip VI.