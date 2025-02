DANA

Decidim!!: "Amb l’autoorganització popular continuem amb la lluita contra el govern criminal"

Decidim!! fa una crida a multiplicar les mobilitzacions, adaptant-les a cada situació concreta fins a aguditzar les contradiccions del sistema de dominació que es pateix. "Encoratjant a totes les treballadores a organitzar-se en els seus llocs de treball, barris o pobles per a preparar-nos per a defensar-nos contra el capital depredador, l'estat opressor i les seues propostes destructives amb la salut, la natura i les nacions oprimides".

Per a la plataforma sobiranista es cpnsidera que la lluita del poble valencià contra el govern criminal i il·legítim de Mazón ha de continuar. "Estem convençudes que ja no cal demanar només la dimissió de l'actual president de la Generalitat interpel·lant a la seua ètica personal (que no la té). Ara toca també incidir decididament en les estructures econòmiques i socials que li donen suport, aguditzant, per tant, el nivell d’exigència popular" afirma.

I és que, "l'estratègia del règim del 78 de deixar passar el temps i que les mobilitzacions es desunflen no funcionarà. Al contrari, l'autoorganització anirà cercant vies més contundents d'expressió i la capacitat d'incidir en l'economia mitjançant l'autoorganització popular seran la resposta lògica d'un poble que no es resigna, ni es resignarà, a ser un simple ninot en mans dels interessos econòmics i colonials".

A tres mesos de la barrancada, l'entitat considera que "el desastre social, econòmic i ecològic no fa més que agreujar-se i davant la reconstrucció imposada des de dalt que vol un poble treballador més miserable i més fragmentat, la proposta enllestida pels comités d'emergència i reconstrucció i les solidaritats de la resta de comarques del país marcaran els horitzons de ruptura i cerca de sobiranies del poble del País Valencià".

Davant aquest terrible règim colonial d'explotació generador de tantes desigualtats i de l’empobriment del poble valencià, puntualitza que "la unitat popular, el dret a decidir i la solidaritat són l'autèntic motor del nostre procés d'alliberament nacional i seguim, i seguirem, treballant per la vaga general i per la mobilització popular com a ferramenta imprescindible per a assolir la justícia social i nacional que necessitem".

Ahir vam ser presents a #Alcoi #Elx i #Alacant per mostrar la nostra indignació amb @carlos_mazon_ per la seua gestió criminal, militarista i corrupta de la crisi de la DANA#ElPobleValenciàMaiOblidarà#MazonDimissió pic.twitter.com/lEq8nUoTrM — Decidim l'Alacantí-Vinalopó (@Decidimalacanti) January 30, 2025