Gota Freda

Decidim distribueix 65.000 euros en accions solidàries amb la campanya "Reconstruïm el País Valencià"

Reparació per a famílies colpejades per la GOTA FREDA

Més de 16.000 euros s’han destinat a la compra de grans electrodomèstics com neveres, rentadores, estufes i cuines de butà per a 35 famílies de la zona 0, que han perdut tot a causa de la DANA. Aquesta acció ha estat feta en col·laboració amb València és Refugi, entitat que està fent una tasca encomiable coordinant les necessitats urgents de les persones afectades. En total, es distribuiran més de 100 electrodomèstics nous a zones com la Torre, Albal, Paiporta, Sedaví, Catarroja, Algemesí, Alfafar, Massanassa, Aldaia, Benetússer i Parc Alcosa, que seran claus per garantir la dignitat i el confort de les famílies damnificades.

Suport cultural: 30.000 euros per a la reconstrucció del teixit cultural valencià

El teixit cultural valencià ha estat una de les prioritats, amb una inversió de 30.000 euros en aquest àmbit:

S’han destinat uns primers 10.000 euros a la compra de llibres d’editorials greument afectades per la DANA, com Afers, Sembra i Vincle, que es distribuiran entre centres educatius i biblioteques de la zona 0. Paral·lelament, llibreries com La Moixeranga de Paiporta, Somnis de Paper de Benetússer i Bufanúvols de Catarroja han rebut ajudes directes de 1.000 euros cadascuna. A causa de la situació catastròfica de les tendes, que impedia realitzar compres, s’ha acordat que els descomptes aplicats per les editorials en la venda de llibres es destinen directament a les llibreries afectades.

A més, editorials com Andana rebran properament suport econòmic mitjançant compres gestionades a través de la tenda Samaruc d’Algemesí, també greument colpejada. Aquest projecte mantindrà el seu suport continuat, ja que encara hi ha moltes editorials i tendes de llibres que necessiten ajuda urgent per recuperar-se.

10.000 euros en suport a la infantesa: Amb la finalitat de millorar la vida de la nostra xicalla i alhora ajudar a col·lectius afectats, s’han comprat 200 subscripcions de la revista CAMACUC, molt afectada per la tempesta, per a distribuir entre infants damnificats. També, s’ha engegat una col·labroació amb Dani Miquel, artista destacat en música infantil que oferirà actuacions en escoles afectades.

Altres 10.000 euros s’han destinat a col·lectius culturals afectats com La Muixeranga d’Algemesí i el Col·lectiu Ovidi Montllor, que han rebut 5.000 euros cadascú.

“La nostra intenció no és només reconstruir allò perdut, sinó fer-ho d’una manera que promoga la cultura i la solidaritat. Hem volgut donar suport a institucions culturals que són pilars del nostre país i assegurar que la nostra xicalla trobe esperança i alegria en aquests moments difícils”, ha declarat Zahia Guidoum, presidenta de Decidim.

Suport al poble treballador valencià: 20.000 euros per a la sobirania alimentària i la reconstrucció

Decidim ha col·laborat amb la campanya Cultivem Solidaritat de CERAI, Per L’Horta CCPV-COAG, Mundubat, Justicia Alimentaria, Fundació Assut i SEAE amb una aportació de 10.000 euros per ajudar llauradors afectats. També s’han destinat vora 6000 euros a les necessitats urgents del Parc Alcosa, incloent el pagament de transport d’afectats i una dotació directa, i vora 1000 euros amb la compra de maquinaria essencial per a la neteja per a Algemesí Solidària.

També, s’ha donat ajuda directa i suport personalitzat per a persones associades o familiars d’associats de Decidim que han patit pèrdues materials o personals devastadores. Aquestes aportacions busquen cobrir necessitats que no poden esperar als ajuts públics i garantir que cap persona es quede enrere.

Crida a continuar la solidaritat

Decidim va recaptar més de 60.000 euros en només 96 hores, raó per la qual varen deixar de fer difusió de la caixa de resistència, així ho ha explicat la seua presidenta Zahia Guidoum:



“La solidaritat ens va aborronar, especialment de les persones associades a la nostra entitat i dels associats i associades de les nostres entitats agermanades a la Confederació d’Entitats Sobiranistes, l’Assemblea Nacional Catalana i l’Assemblea Sobiranista de Mallorca. El Consell per la República també va compartir la nostra caixa de resistència. Però precisament perquè volem fer un ús responsable, vàrem aturar la difusió fins que ja estigueren tots els projectes engegats. Ara, que ja hem repartit els primers diners aconseguits, ho volem reactivar. Tot i l’esforç realitzat, la necessitat segueix sent urgent. Molt teixit cultural encara continua devastat, i nombroses famílies encara requereixen suport per cobrir les necessitats bàsiques, per això Decidim fa una crida a contribuir a la caixa de resistència i continuar amb la campanya “Reconstruïm el País Valencià”

“Cada aportació compta, i junts podem fer que la solidaritat siga el motor de la nostra reconstrucció”, conclou Zahia Guidoum.

La caixa de resistència de Decidim continua oberta i es poden fer aportacions al compte obert exclusivament per a la solidaritat amb la DANA: ES75 3159 0032 9730 4775 4225. Decidim ha fet arribar els moviments del compte bancari als mitjans de comunicació per a poder corroborar el que s’ha expressat en aquesta nota.