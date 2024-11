País Valencià

Decidim! exigeix responsabilitats polítiques i penals

"En primer lloc, mostrar el nostre còndol i solidaritat amb el poble valencià que ha sigut víctima d’una catàstrofe climàtica, amb un Consell que ha actuat massa tard, quan la situació ja era devastadora per a milers de valencians i valencianes i fa crida a l’empoderament del poble, perquè es qüestione l’actual situació colonial que limita el desenvolupament sobirà i demana que es potencien totes les formes solidàries i comunitàries per a construir un futur més just i sostenible".