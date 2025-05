29-M

Decidim denuncia la militarització del govern valencià i fa una crida a la vaga general del 29 de maig

La Plataforma sobiranista i popular Decidim ha denunciat aquest divendres la creixent militarització del govern valencià presidit per Carlos Mazón, alertant sobre l’entrada d’un nou militar de carrera al Consell d’Administració de la Societat Valenciana de Gestió Integral dels Serveis d’Emergència. Amb aquest ja serien cinc els càrrecs de perfil militar integrats en l'estructura del Consell, un fet que el col·lectiu considera alarmant i indicatiu d’una deriva autoritària i repressiva.

Entre els noms destacats, assenyalen el tinent general José Gan Pampols, el general de brigada Venancio Aguado, la capitana de la Guàrdia Civil Rosa Tourís, el coronel Vicente León Zafra i el coronel Ricardo Espíritu. Per a Decidim, aquests nomenaments configuren un executiu “búnqueritzat, il·legítim i colonial”, orientat a imposar un règim de control i submissió al País Valencià.

La plataforma acusa Mazón de dirigir un projecte “criminal” al servei d’una “maquinària de dominació feixista”, amb un pla de govern que inclou —segons denuncien— l’atac sistemàtic contra la llengua, la cultura i els serveis públics, la criminalització de la immigració i el feminisme, la precarització de les condicions laborals i la destrucció del territori. Tot plegat, amb l’objectiu de consolidar l’opressió nacional i social sobre el poble valencià.

Davant d’aquesta situació, Decidim fa una crida directa a la mobilització i a la construcció d’una alternativa popular que articule una resistència eficaç a aquest model. I en aquest marc, la convocatòria de vaga general del pròxim 29 de maig es presenta com un punt d’inflexió.

“La vaga general és l’espai per teixir les xarxes de resistència i preparar l’ofensiva popular. Davant la seua dominació: mobilització popular”, proclamen.

Finalment, reclamen la dimissió immediata de Mazón i tot el seu govern, així com el desemmascarament dels seus col·laboradors, tant de l’àmbit de la dreta com d’una esquerra que consideren còmplice per acció o omissió.

Amb un to clarament combatiu, el comunicat conclou amb una consigna inequívoca: “Sols el poble organitzat salva el poble. El 29 de maig, vaga general!