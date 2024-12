Gota freda

L’ANC distribueix a través de Decidim País Valencià la recaptació del Concert Solidari

En projectes culturals i socials per revertir els efectes de la DANA

La recaptació no es dona encara per tancada, i des de la web concertdepais.cat es podran fer aportacions fins al dia de Reis amb l’objectiu d’ampliar les ajudes al teixit cultural i social i a les famílies devastades pel temporal.

L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) ja ha començat a distribuir els diners recaptats gràcies al Concert Solidari a través de Decidim-Plataforma pel Dret a Decidir, entitat agermanada amb l’ANC, en projectes per revertir els efectes de la DANA en tres eixos: el social, el cultural i l’educatiu. Decidim ha impulsat accions que cobreixen àmbits essencials, prioritzant la reconstrucció col·lectiva i circular de les zones més afectades del País Valencià.

Gran part de la recaptació es destinarà a la reparació de les llars de les famílies colpejades per la DANA amb l’adquisició de grans electrodomèstics, gràcies a la col·laboració amb l’entitat València és Refugi. També al suport cultural per a la reconstrucció del teixit cultural valencià amb la compra de llibres d’editorials greument afectades com Afers, Sembra i Vincle, per donar-los a centres educatius i biblioteques de la zona 0, a més d’ajudes a llibreries com La Muixeranga de Paiporta, Somnis de Paper de Benetússer i Bufanúvols de Catarroja, i la compra de subscripcions de la revista CAMACUC per distribuir-les als infants i ajudes directes a col·lectius culturals afectats. A més a més, s’ha destinat part de la recaptació a col·lectius culturals colpejats per la DANA com La Muixeranga d’Algemesí i el Col·lectiu Ovidi Montllor. D’altra banda, s’ha donat suport al poble treballador valencià amb ajudes a llauradors a través de la campanya Cultivem Solidaritat de CERAI, Per L’Horta CCPV-COAG, Mundubat, Justícia Alimentària, Fundació Assut i SEAE, també compra de màquina essencial per la neteja per a Algemesí Solidària, i ajudes directes i suport personalitzat per a persones que han patit pèrdues materials o personals devastadores.

Tanmateix, la necessitat encara és urgent, ja que moltes famílies encara requereixen suport per cobrir les necessitats bàsiques. És per això que la recaptació es mantindrà oberta fins al dia de Reis a través de la Fila 0 del Concert Solidari a la pàgina web https://concertdepais.cat/, per tal de permetre els últims donatius.