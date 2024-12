Mazón Dimissió!!

Decidim!! fa una crida a incrementar les mobilitzacions "fins a arribar a la vaga general contra aquest govern criminal"

La plataforma sobiranista apunta que cal organitzar-se per a preparar una gran demostració de força contra el capital i totes aquelles forces que creuen que tot açò no va amb elles. "Avisem claríssimament, o cau aquest govern al complet o, com ja s'estava escoltant a la manifestació de València, cal preparar la vaga general"

Una de les primeres reaccions de la multitudinaria manifestació d'ahir pels carrers de València ha estat la Plataforma pel dret a decidir del País Valencià (Decidim) en la direcció que cal tombar el definitivament el govern que no ha sabut gestionar els efectes de la gota freda i per això fa una crida al poble valencià a manternir-se ferms com si fins ara, el "poble valencià pot sentir-se orgullós de les mobilitzacions contra la negligència criminal del govern de Mazón i companyia. Podem estar orgullosos de la persistència enllestida contra l’immobilisme del Partit Popular, sobretot, però no oblidarem tampoc la postura interessada i tèbia del PSOE (el PSPV el donem per desaparegut) i la sobreactuació d'altres amb la calculadora electoralista tirant fum".

Tot dient que, "Tres mobilitzacions nacional-populars contra el Mazón i la seua banda, que el poble qualifica d'assassins –No són morts, són assassinats--, però també una manifestació contra el pirata de Rovira i els seus plans de destrucció de l'ensenyament públic i el valencià. Tampoc oblidem les manifestacions per l'habitatge i en defensa del territori, de la sanitat pública, ni la multitud de concentracions que s'han fet en defensa del poble palestí (vaga inclosa) i de solidaritat amb les afectades per la DANA".

Remarca que, "El procés d'apoderament ha de continuar i la presència dels tractors a la manifestació de València, les concentracions a Alacant i Castalla (l’Alcoià), el nivell d'autoorganització que s'està desenvolupant en tot el poble, però sobretot en les zones afectades, albira una lluita continuada i implacable contra un govern tan criminal com il·legítim per al nostre poble".

Com es va demostrar ahir, Decidim assenyala que aquest cop "L'estratègia de deixar passar el temps --mentre distribueixen milions als empresaris amics-- i que el calendari mate les mobilitzacions, no funcionarà. Al contrari, l'autoorganització ha d'anar cercant vies més contundents d'expressió i la capacitat d'incidir en l'economia del país mitjançant aturades en la producció, vagues, va erigint-se en una possibilitat plausible per a tombar aquesta colla de miserables".

"Haurem de parlar de tu a tu amb "els autèntics responsables: 'oligarquia i l'empresariat"

Decidim!! assenyala els veritables responsables: "Sabem que ni Mazón, ni Sánchez, ni tan sols els Borbons, són els que tenen la capacitat de comandament d'aquest terrible règim colonial d'explotació generador de tantes desigualtats i patiments. I creguem que, pot ser, estem arribant al punt que haurem de parlar, de tu a tu, amb els autèntics responsables que aquest botxí estiga encara al Palau de la Generalitat: l'oligarquia i l'empresariat".