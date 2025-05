Vaga General al País Valencià

Decidim fa una crida a enfortir la mobilització popular de cara a la vaga general del 29-M

A pocs dies de la convocatòria de vaga general del 29-M, la Plataforma pel Dret a Decidir del Pais València ha fet públic un comunicat on anima el poble valencià a continuar organitzant-se i a participar massivament en aquesta jornada de lluita. Convocada per la Intersindical Valenciana, CNT, CGT i COS, i amb el suport de nombrosos col·lectius socials, la vaga es presenta com una expressió de força popular davant l’ofensiva repressiva i neoliberal del govern de Carlos Mazón.

Segons Decidim, el context actual demostra que el poble valencià viu un moment de gran efervescència política i social: “S’ha fet més per vertebrar el país en els darrers set mesos que en vint anys”, afirmen, posant en valor l’aparició de múltiples assemblees i espais de coordinació arreu del territori. Aquest procés, diuen, ja representa una victòria simbòlica per a les classes populars valencianes.

El moviment denuncia amb duresa l’executiu de Mazón, al qual acusa de militaritzar la gestió política i aplicar polítiques “feixistes i negacionistes”. També rebutja qualsevol recanvi pactat des de les elits estatals, tot afirmant que “únicament la dignitat i la mobilització popular indestructible” poden provocar una veritable ruptura.

A més, Decidim alerta sobre els límits de les forces polítiques d’esquerra institucional i del sindicalisme col·laboracionista, i aposta per continuar teixint aliances des del marc nacional valencià. Defensen la unitat popular com la millor eina per enfrontar l’estat i avançar cap a la sobirania plena: “La lluita és l’únic camí, no ens regalaran res”, asseguren.

De cara a la jornada del 29-M, fan una crida a mantenir la tensió mobilitzadora, a consolidar les xarxes territorials i a organitzar caixes de resistència a totes les comarques. La vaga general, recorden, “no és el final de la lluita, sinó un pas més cap a la sobirania popular per poder-ho decidir tot”.

“Cal tornar a esmolar les nostres corbelles i lluitar contra la por i la indiferència que inocula el règim en les nostres ments”, conclouen, reafirmant el compromís amb l’autogestió, el dret a decidir i la construcció d’un País Valencià lliure i popular.