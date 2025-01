Xirinacs, de nou a la presó

En el més pur estil franquista, dimarts, en anar a renovar-se el document d'identitat, van detenir Lluís Maria Xirinacs.Una persona que ha dedicat tota la vida al pacifisme, ha demostrat el seu horror a la violència i ha estat candidat al premi Nobel de la pau és considerada perillosa i se li aplica l'antidemocràtica i anticonstitucional llei antiterrorista. Les excuses són ridícules, en un context en què alguns lladres que hi ha al poder són immunes a la llei i alguns ciutadans que només han fet el bé són objecte de repressió. La detenció de Lluís Maria Xirinacs és franquisme. I és, a parer meu, una conseqüència més de la dolorosa campanya contra Catalunya per allò de l'Estatut. Tot plegat fa una vergonya immensa.

Un grapat de pocavergonyes han decidit atiar l'odi, han aprofitat la bona fe de ciutadans desinformats i han esgrimit arguments falsos per desacreditar Catalunya davant l'opinió pública espanyola, i com a conseqüència veurem coses que faran tremolar d'indignació. Lluís Maria Xirinacs, a més, té 74 anys. Internacionalment hi ha hagut molta consideració per a en Pinochet a causa de l'edat, i això que és un assassí, un genocida i un terrorista. Un home de bona voluntat i d'idees fermes, però, és empresonat per unes paraules dites al Fossar de les Moreres i que té tot el dret constitucional de dir. ¿Heu passejat mai per Trafalgar Square? ¿Heu sentit què hi diuen alguns dels oradors espontanis? Però és que estan en un país lliure i tenen llibertat d'expressió. Els qui han empresonat Xirinacs no volen avortar l'Estatut: volen avortar la democràcia. I ho fan en nom de la sacrosanta Constitució que acaben de conculcar. Indignant.