En defensa del territori

Denuncien la nul·la credibilitat de la comissió creada per Foment del Treball per estudiar l’ampliació de l’aeroport de Barcelona

Les organitzacions que formen part de la Plataforma Zeroport, entre les quals hi ha Ecologistes en Acció, han convocat els mitjans a una roda de premsa per denunciar la nul·la credibilitat de la comissió creada per Foment del Treball per estudiar l’ampliació de l’aeroport de Barcelona, ja que inclou empresaris clarament interessats i que serien afavorits en qualsevol ampliació de les infraestructures. Amb les seves propostes, Foment del Treball pretén erigir-se en un actor principal del debat, quan realment la seva visió és parcial i només reflecteix els interessos dels grans capitals per continuar-se enriquint, independentment de les veritables necessitats de la població. Promou, a més, un debat tècnic, que no és tal: és en realitat la campanya d’un lobby que pretén assumir un paper polític que no li pertoca.

Foment faria bé a dedicar-se més a estudiar quins seran els escenaris futurs davant la greu crisi ambiental que ja patim actualment i com es pot reorientar l’economia cap a aquesta nova realitat, en què s’haurà de decréixer en molts sectors econòmics, inclòs el sistema aeroportuari català. No es pot escudar en el fet que el seu és un projecte «d’interès general» quan en el món actual l’interès general està molt lluny de l’afany de lucre dels grans capitals.

Zeroport considera que el debat ha de girar al voltant de com preservar el Delta del Llobregat, els seus espais naturals i agraris, però també com la indústria aèria i les seves infraestructures han d’adaptar-se als acords i lleis contra el canvi climàtic, en l’àmbit català, estatal i europeu, així com a les normatives sobre la qualitat de l’aire i la contaminació. I l’únic camí possible per aconseguir-ho és el decreixement, cosa que ni es planteja en les propostes de Foment.

Zeroport vol recordar que encara estan pendents les mesures compensatòries de l’anterior projecte d’ampliació, les quals van formar part de la carta de procediment d’infracció a Espanya per part de la Comissió Europea pel deteriorament del Delta, emesa l’any 2021. No és realista pensar que la Comissió Europea permetrà la instal·lació o ampliació de noves infraestructures si encara no s’han abordat els quatre punts que reclamava en la carta l’any 2021. En aquest sentit, Zeroport adverteix que encara s’ha de concretar l’ampliació de la Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) del Delta del Llobregat, que la Generalitat va iniciar el 2022 i que està pendent. Tot el Delta quedarà afectat per aquesta nova delimitació.

El Delta del Llobregat és un agroecosistema que ja està en el seu punt crític, més del 60% sota el ciment, i els seus fràgils sistemes naturals i agrícoles (aiguamolls, conreus, pinedes, espais dunars…) estan interconnectats en els àmbits terrestre i marítim. Per això, Zeroport recorda que els espais protegits del Delta també inclouen els espais marins, des del sud del Port fins a Viladecans, i que tampoc es poden vulnerar.

Per tot això Zeroport exigeix: