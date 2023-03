Cas Mercuri

L’acusació popular exercida per SBDLC demana presó per a Manuel Bustos i Paco Bustos i inhabilitació a Paco Fernández

Responent a la notificació del Jutjat d’Instrucció nº 1 de Sabadell, que instrueix el cas Mercuri, donant per finalitzada la instrucció de la Peça núm. 31, l’acusació popular exercida per la Plataforma SBDLC, ha formulat el seu escrit d’acusació en el què sol·licita imposar les corresponents penes als acusats i l’obertura de judici oral, adherint-se íntegrament a la relació de fets, a les qualificacions formulades i a les penes sol·licitades pel Ministeri Fiscal.

La peça 31 del cas Mercuri investiga la contractació irregular de persones afins al PSC, com Marta Solé Costa i Anna Mª Carrasco Serrano, que van ser col·locades al Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental i de Carmen Sendrós Díez que va ser col·locada a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Per aquests fets, abastament detallats en l’escrit d’acusació de la Fiscal delegada, es sol·licita als acusats les penes següents: Aquestes actuacions presumptament delictives posen de manifest, una vegada més, els comportaments corruptes del PSC, utilitzant les institucions públiques per col·locar de manera irregular a persones militants o afins a l’organització política, per interessos exclusivament partidistes.La Plataforma SBDLC confia que la Audiència Provincial de Barcelona fixi properament l’apertura de judici oral contra els acusats i poder esclarir els fets i que assumeixin les corresponents penes pels presumptes delictes comesos contra de l’interès públic.