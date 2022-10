independentisme combatiu

Barcelona aplega el IV Congrés Nacional de la Forja

L'organització vol esdevenir un referent per al jovent independentista i socialista català, augmentant la seva presència a tots els nivells, donant a conèixer els seus postulats polítics i estratègics i promovent la convocatòria d'accions de resistència civil arreu del país.

L'organització juvenil independentista La Forja – Jovent Revolucionari celebrarà el seu IV Congrés Nacional el proper 29 d'octubre a Barcelona sota el lema "Ara Més Que Mai". A la trobada es debatran les ponències polítiques i estratègiques i s'establiran les bases de la reestructuració interna de l'organització.

En un moment de desmobilització generalitzada com l'actual, La Forja, l'organització juvenil hereva de Maulets i propera a Poble Lliure, pretén que el Congrés Nacional serveixi per reorganitzar l'espai polític i definir una estratègia capaç de reactivar el moviment i fer avançar al país cap a la independència.

Al Congrés Nacional, el màxim òrgan de presa de decisions de l'organització juvenil, se sotmetrà a debat i votació la ponència política, on s'estableixen els principis ideològics de l'organització, i la ponència tacticoestratègica, on s'estableix la línia estratègica i les apostes tàctiques necessàries per assolir els objectius desitjats.

També se sotmetran a debat i votació els nous Estatuts de l'organització, en els que es plasma una important reestructuració interna que té com a finalitat fer més eficient la tasca política nacional de La Forja i s'escolliran també els nous integrants del Secretariat Nacional de l'organització així com els nous portaveus nacionals.