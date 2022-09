Assetjament

Poble Lliure, La Forja i el SEPC denuncien assalts amb destrosses a les seves seus

"Una nit d'aquesta setmana última, algú va entrar a la seu del SEPC. Va obrir la reixa, va trencar un vidre de la porta i va accedir. Qui va entrar, una o diverses persones, va regirar de dalt a baix la seu, deixant de potes enlaire calaixos i armaris. També va esbotzar el pany d'una porta que dona accés intern a un segon local de la Forja i Poble Lliure que també van escorcollar barroerament". Així comença el comunicat de SEPC on denuncia el fets.

Poble Lliure, La Forja i el SEPC han denunciat en un comunicat i a les xarxes socials que les seves seus han estat assaltades amb destrosses. Mentre el SPC assegura que no tenen constància de de robatori, no és el cas del Poble Lliure i La Forja. Ara bé, el sindicat ha manifestat que la seu presenta un estat lamentable.

Assegura que l'entitat està en punt de mira de la policia espanyola per haver desvelat que un funcionari policial s'havia infiltrat a l'organització. El SEPC apunta que per aquestes pràctique respressores no es deixarà intimidar i mantindran la seva determinació en la defensa de l'ensenyament públic, de qualitat, feminista i en català.

Poble Lliure i La Forja també han denunciat atacs al seus locals. En aquest cas han assegurat que han trobat a faltar de coses. Les dues organitzacions afirmen que se senten assetjats per la policia espanyola, pel que fa a seguiments, "Els seguiments i les infiltracions han anat en augment en contra del nostre espai politic", remarquen.