Poble Lliure i La Forja omplen el Passeig del Born

També s'ha recordat, que ara fa 30 anys, l’independentisme vivia la ressaca de l’Operació Garzón. Detencions, tortures i empresonaments que van deixar el moviment en estat crític. Tanmateix, van ser molts els qui no van tirar el barret al foc i van continuar amb una tasca que va permetre, al cap del temps, la incorporació de noves generacions militants i l’expansió del projecte de la Unitat Popular i de la Ruptura Independentista. El treball antirepressiu, de vetllar per la unitat i la defensa política de tots els encausats, va ser una de les claus. La convicció que el nostre poble té el dret i la capacitat de ser sobirà, una altra.

Sota aquesta premises han anat el parlaments de Lluís Llach, del Regidor de l'àrea Cultura Democràtica de Bellreguard, Juanjo Giner; de l'escriptora Núria Cadenes; represaliat per les protestes independentistes, Marcel Vivet; de la diputada de la CUP Dolors Sabaté, del represaliat de l'Operació Garzón, Ramon Piqué; el portaveu de La Forja, David Rigola i el portaveu de Poble Lliure, Guillem Fuster.

Lluís Llach ha manifestat clarament que sense "No hi haurà alliberament social sense alliberament nacional". També ha reivindicat el patrimoni que representa 1-O, tot dient que:"No deixeu que ens liquidin el patrimoni de l'1-O, que és el més gran que tenim" i que cal tenir clar "La fi de la repressió als +4000 represaliats només l'aconseguirà la independència".

Dolors sabaté ha apuntat "El desànim és una eina de control, nosaltres hem d'abanderar un optimisme intel·ligent"; Guillem Fuster ha recordat que " Avui, aquí, al Fossar de les Moreres, recordem a tots els que han lluitat pel nostre país!".

La cloenda de l'acte ha anat a càrrec de les actuacions musicals de Meritxell Gené, la Colla de Dolçaines i Tabals Borumballa.

