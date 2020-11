La CUP, La Forja i el SEPC han denunciat a Girona l'espionatge que han patit per part dels Mossos d'Esquadra

ANTIREPRESSIU

Avui, 2 de novembre, la CUP, La Forja i el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC), juntament amb Alerta Solidària, han denunciat, davant la seu de la Generalitat de Catalunya a Girona, l'espionatge que han patit per part de la Generalitat de Catalunya i els Mossos d'Esquadra.

Les diverses organitzacions han denunciat que des de principis d'any, a les Comarques Gironines, s’han rebut correus electrònics i missatges on els demanaven informació interna de les organitzacions, calendaris de mobilitzacions i altre tipus d'informació. Aquests casos s'han estat investigant i el passat dimecres 28 d’octubre, el mitjà La Directa, va fer públic un reportatge on s'explicava tot l'entramat.

Lluc Salellas, regidor de l'Ajuntament de Girona per Guanyem Girona i militant de la CUP, ha explicat que des de principis de juliol d'aquest mateix any, les organitzacions de l'Esquerra Independentista de Girona van rebre una notificació des d’una adreça desconeguda on es demanava de reactivar una llista de correu de l’EI Girona que portava inactiva des de feia més de dos anys.

Salellas també ha denunciat missatges que ha rebut a través de Whatsapp on se li demanava informació sobre mobilitzacions que es duien a terme a la ciutat, sempre amb l'objectiu de saber què s’hi faria. Fet que s’ha repetit en les diverses mobilitzacions ocorregudes a la capital gironina. Aquesta persona, que es feia anomenar “Marta Casas”, va demanar el contacte d’Alba Artés com a militant del SEPC.

Artés, també present a la roda de premsa, ha assenyalat un clar seguiment, per part dels Mossos d’Esquadra, a les persones involucrades en el cas, ja que van demanar en reiterades ocasions per la seva persona com a militant i cara visible del SEPC UdG. Igual que Salellas, ha exposat que la suposada “Marta” els va escriure i demanar informació interna sobre mobilitzacions i altres qüestions. El número que els va contactar pertanyia a la companyia Lyca Mobile Ltd, una companyia en la qual es poden demanar targetes SIM de prepagament sense contracte; són molt utilitzades en el món de la delinqüència per activar serveis i apps com WhatsApp sense vincular-ho a un número personal. Aquest mateix número es va fer passar per Lluna Berlanga, portaveu de La Forja, i també pel grup de treball d’habitatge d’Arran, entre altres organitzacions.

Pau Turró, militant de La Forja, ha denunciat públicament la suplantació d'identitat del nucli local de l'organització al Baix Empordà i els correus que va rebre ell personalment, amb el mateix objectiu que els esmentats anteriorment. També ha exposat que aquest espionatge no ve de nou, ja que en els correus es dirigien a ell coneixent la seva implicació amb l’organització a nivell nacional.

Turró ha destapat com es va crear el núvol que La Forja va fer servir d'esquer per obtenir les IP des d'on provenien els correus electrònics que es van enviar. Aquest núvol, on suposadament hi havia informació interna de l'organització, va servir per desvelar que les IP des d'on provenien els correus electrònics eren del CTTI, el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, i del complex EGARA, un gran complex dels Mossos d'Esquadra situat a Sabadell i on es troben les unitats d’intel·ligència.

Finalment, l’organització antirepressiva de l’esquerra independentista Alerta Solidària, ha anunciat que ja s’ha presentat una querella en nom de Lluna Berlanga (portaveu de La Forja) i una altra de la mateixa organització, però que encara resta pendent la querella en nom de la CUP.

Després de la publicació de la investigació a La Directa, s’han destapat més casos d’espionatge polític; la investigació no s’atura aquí ni es descarta l’obertura de nous casos.